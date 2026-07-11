Nueva York: el tiempo para hoy sábado 11 de julio

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir este sábado en Nueva York? La predicción del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:34 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:28 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 82 grados Fahrenheit (20 y 28 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.