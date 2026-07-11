Nueva York es el estado con más “estrés financiero” en EE.UU., según búsquedas en Google

Sin sorpresas, Nueva York, capital económica de Estados Unidos, es también el estado donde la gente está más preocupada por sus finanzas, especialmente en la ciudad.

Así lo confirmó un estudio realizado por los expertos bancarios de CreditDonkey -portal de comparación y reseñas de finanzas personales-, que examinó los datos de búsqueda del Planificador de Palabras Clave de Google.

Se analizaron términos en inglés como “consejos para ahorrar dinero”, “alivio de deudas” y “presupuesto” para determinar en qué estados del país se buscan con mayor frecuencia esos temas y otros relacionados. El volumen promedio mensual de búsquedas en cada estado se calculó recopilando todos los términos, y luego estos volúmenes se escalaron por cada 100,000 habitantes para permitir una comparación justa. Ello permitió clasificar los estados de EE.UU. con mayor y menor estrés financiero.

Nueva York se posiciona como el estado con el mayor volumen mensual de búsquedas relacionadas con preocupaciones financieras, con un promedio de 288 búsquedas por cada 100,000 habitantes. En total, los habitantes del estado realizan un promedio de 56,361 búsquedas de los términos analizados, lo que equivale a más de una por minuto.

En 2do lugar se encuentra Illinois, con un volumen promedio mensual de 269 búsquedas por cada 100,000 habitantes, y un total de 33,761 búsquedas relacionadas con preocupaciones financieras al mes.

Texas ocupa el 3er lugar entre los estados más preocupados por el dinero: 79,899 búsquedas mensuales relacionadas con preocupaciones económicas, lo que equivale a 261.9 por cada 100,000 habitantes. Carolina del Norte se colocó en el 4to lugar: un volumen promedio mensual de 253.3 búsquedas por cada 100,000 habitantes, basado en un total de 27,441 mensuales.

Virginia se situó en 5to lugar, con una media mensual de 248 búsquedas por cada 100,000 habitantes, y 21,613 mensuales, según los términos analizados. En 6to lugar, empatados, se encuentran Oregón y Colorado, con un promedio de 245.5 búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes.

Connecticut ocupó el 7mo lugar con un promedio de 244.5 búsquedas mensuales relacionadas con asuntos financieros por cada 100,000 habitantes, y un total de 8,844 mensuales. A pesar de la cercanía con Nueva York y de ser hogar de muchas personas que trabajan allí, Nueva Jersey se colocó en el lejano 17mo lugar, con una media mensual de 223.5 búsquedas por cada 100,000 habitantes, y 20,766 mensuales.

En el otro extremo de la clasificación, Montana es el estado donde los residentes muestran menor preocupación por sus finanzas. El análisis reveló que sus residentes realizan un promedio de 177.4 búsquedas mensuales relacionadas con problemas económicos por cada 100,000 habitantes.

“Nuestros hallazgos revelaron que, de los más de 30 términos de búsqueda analizados, ‘consejos para ahorrar dinero’ fue, con diferencia, el más buscado a nivel nacional, con un promedio de más de 313,000 búsquedas mensuales en todo Estados Unidos”, comentó Anna Ge, directora de investigación de CreditDonkey.

“Si bien existen muchas maneras de ahorrar, algunas importantes y otras sencillas, hay algunas que pueden ayudar y que se pueden implementar fácilmente. Una de las claves para empezar a elaborar un presupuesto es saber en qué se gasta, algo que puede parecer obvio, pero que a menudo se pasa por alto. Dedica un periodo corto, como dos semanas o un mes, a registrar cada gasto, anotándolo en una nota o en una hoja de cálculo. Esto te permitirá identificar dónde puedes ahorrar o dónde estás gastando de más”, aconsejó la experta. “Por ejemplo, evalúa tus membresías y suscripciones y calcula su relación calidad-precio según la frecuencia de uso. Para ahorrar, transfiere automáticamente una cantidad asequible a una cuenta de ahorros justo después de cobrar tu sueldo, en lugar de usar el dinero que te sobre al final del mes. En definitiva, como regla general, ser consciente de tus gastos y elaborar un presupuesto es un primer paso eficaz”.

Otro estudio reciente destacó que Nueva York ocupa el 3er lugar nacional por carga laboral en verano, con más horas extra y un fuerte aumento del empleo estacional. Sin sorpresas, también los trabajadores de NY es a los que más les cuesta desconectarse de sus labores tras terminar la jornada laboral.