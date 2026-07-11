Wembanyama renueva con los Spurs por menos millones para buscar el título

El francés Victor Wembanyama renovó este viernes su contrato con los San Antonio Spurs por cinco años y 252 millones de dólares, según la cadena ESPN.

Wembanyama, primera elección absoluta en el draft de 2023, tendrá una opción de jugador en la quinta temporada, según la fuente citada.

El francés tiene tres temporadas con los Spurs. Registra un promedio de 23,4 puntos, 11,0 rebotes, 3,5 asistencias y 3,5 tapones en 181 partidos de temporada regular.

Además fue seleccionado para jugar un All-Star Game, ganó el premio al Novato del Año y en la temporada 2026 ganó el Mejor Jugador Defensivo del Año en la NBA.

Victor Wembanyama signs a 5-year, $252M max rookie-scale extension with the Spurs, per @ShamsCharania ???



Wemby decided to take a 25% max instead of the 30% supermax escalators to $303M pic.twitter.com/SgBb4yu9ao — Bleacher Report (@BleacherReport) July 10, 2026

Wembanyama aceptó menos dinero para armar a los Spurs al título

El pívot francés tenía acceso a un contrato de hasta $303 millones de dólares, pero optó por el de 252 para garantizar a su franquicia mayor libertad a la hora de armar a un equipo competitivo y capaz de luchar por el anillo.

La decisión de Wembanyama le permitirá a los Spurs mantener un núcleo de jugadores que pueda volver a las Finales de la NBA. El equipo texano necesitará margen salarial para mantener jugadores como Stephon Castle, Ron Harper Jr, D’Aaron Fox, entre otros.

Wembanyama lideró a los Spurs hasta las últimas Finales de la NBA, donde cayó contra los New York, Knicks en cinco juegos. Los Knicks lograron cortar una racha de 53 años sin ganar un título de la NBA.

Durante las Finales de la NBA, el francés promedió 25 puntos y 11.5 rebotes por partido en la última temporada en San Antonio. Aunque tuvo varios errores que permitió a los Knicks llevarse la final.

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