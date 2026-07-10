Taylor Swift pagó $160,000 dólares por los permisos para su boda en Nueva York

La cantante Taylor Swift pagó $160,000 dólares por los permisos policiales para proteger su boda con Travis Kelce en Nueva York. La información fue divulgada por el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani.

Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su boda el pasado fin de semana en el estadio Madison Square Garden de Nueva York. Se trató de una de las bodas más esperadas del año y se celebró en pleno centro de Nueva York, por lo que la ciudad tuvo que desplegar un dispositivo de seguridad y cerrar varias calles adyacentes al recinto.

Según dijo Mamdani en una rueda de prensa no relacionada, la estrella del pop “ha pagado ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos $160,000 dólares para ese evento y para la respuesta a ese evento”.

Este dato surgió luego de que el alcalde fue cuestionado sobre si la artista pagó las horas extras trabajadas por los policías, pero este no respondió directamente y solo señaló que últimamente la ciudad acogió varios momentos “históricos”, incluyendo la victoria de los Knicks en la NBA.

Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs se casaron la semana pasada en una celebración que abarcó dos días. La pareja organizó el viernes una cena para cien invitados y el sábado celebró la recepción y ceremonia nupcial ante un millar de celebridades. Aunque fue un evento que reunió a cientos de figuras del espectáculo y el deporte, también fue bastante hermético pese a tener lugar en el céntrico estadio de Manhattan antes del festivo del Día de la Independencia.

El perímetro de seguridad solicitado a las autoridades implicó que la zona fuera blindada al tráfico de vehículos y peatones, con decenas de policías apostados en los alrededores del Garden, durante buena parte de esos dos días.

Según ha trascendido en medios de la farándula, la pareja no escatimó en lujos en su boda, desde el traje y el vestido de alta costura de Dior que lucieron ambos hasta las decoraciones personalizadas, pasando por una rifa de regalos que contenía bolsos de diseñador y un Chevrolet Chevelle de 1970.

Tras dos años de noviazgo, Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025 y se casaron menos de un año después. El actor y comediante Adam Sandler ofició la boda y contaron con actuaciones de estrellas de la música como Paul McCartney, quien interpretó el clásico de los Beatles “I Want to Hold Your Hand”, y Stevie Nicks.

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