¿Cuánto dinero debe tener un jubilado para ser considerado rico en Estados Unidos?

Ser millonario ya no garantiza pertenecer al grupo de los jubilados más adinerados de Estados Unidos. Aunque los baby boomers son la generación con mayor riqueza acumulada en la historia del país, los expertos señalan que el patrimonio necesario para ser considerado realmente rico es mucho más elevado.

De acuerdo con The Washington Post, los baby boomers concentran entre $85 billones y $93 billones en activos, más que cualquier otra generación en la historia de Estados Unidos.

Esto ha elevado considerablemente el nivel patrimonial entre quienes ya están retirados.

¿Cuánto patrimonio se necesita para ser considerado rico?

Según Fidelity, el patrimonio neto promedio de los hogares encabezados por personas de entre 65 y 74 años es de aproximadamente $1.79 millones.

Eso significa que una persona puede ser millonaria y, aun así, ubicarse cerca del promedio para ese grupo de edad.

Un análisis realizado por DQYDJ, con base en la Encuesta de Finanzas del Consumidor 2022 de la Reserva Federal, muestra cuánto patrimonio neto tienen quienes integran los niveles más altos entre las personas de 65 a 69 años:

-10% más rico: al menos $3 millones.

-5% más rico: al menos $6.8 millones.

-1% más rico: alrededor de $22 millones.

En otras palabras, dependiendo del criterio utilizado, un jubilado necesitaría un patrimonio de entre $3 millones y $22 millones para ser considerado parte del grupo de los estadounidenses más ricos de su generación.

¿Cómo aumentar las posibilidades de alcanzar ese nivel?

La publicación señala que quienes todavía están a varios años del retiro aún pueden fortalecer su patrimonio siguiendo algunas estrategias que suelen aplicar los estadounidenses con mayor riqueza.

Buscar asesoría financiera

Los datos de Northwestern Mutual muestran que 74% de las personas con alto patrimonio trabajan con un asesor financiero, frente a solo 34% de la población en general.

Contar con un profesional puede ayudar a planificar inversiones, administrar riesgos y tomar mejores decisiones financieras a largo plazo.

Contar con mejores seguros

Un estudio de la National Bureau of Economic Research encontró que las personas con mayores niveles de riqueza suelen proteger mejor su patrimonio mediante pólizas de seguros más sólidas.

Esto reduce el impacto financiero que pueden tener accidentes, daños a la vivienda u otros imprevistos.

Diversificar las inversiones

Otro rasgo común entre los jubilados con mayores patrimonios es la diversificación de sus inversiones.

En lugar de concentrar su dinero en un solo tipo de activo, suelen combinar inversiones en acciones, bonos, bienes raíces, oro y capital privado, buscando reducir riesgos y mejorar el rendimiento a largo plazo.

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