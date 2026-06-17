Uno de cada 17 trabajadores ya sacó dinero de su 401(k): esto es lo que podría perder al momento de jubilarse

El saldo promedio en las cuentas de retiro 401(k) administradas por Vanguard alcanzó $167,970 dólares al cierre de 2025, el nivel más alto registrado hasta ahora. Sin embargo, también durante ese año, uno de cada 17 trabajadores sacó dinero anticipadamente de sus ahorros para enfrentar alguna emergencia, también una cifra récord, según el informe How America Saves 2026 (Cómo ahorra América 2026) del Grupo Vanguard, publicado en marzo.

El dato más llamativo del reporte no es el crecimiento de las cuentas, sino la tendencia creciente de trabajadores que recurren a sus fondos de jubilación de manera anticipada para cubrir gastos urgentes.

Récord doble: más dinero ahorrado, aumento en el número de retiros

El saldo mediano de las cuentas administradas por Vanguard llegó a $44,115, un incremento del 16% respecto a 2024. Los balances subieron impulsados por las ganancias del mercado: el índice S&P 500 cerró 2025 con un alza del 16%, según el mismo informe.

Pero al mismo tiempo, las acciones denominadas ‘retiro por dificultad’ (hardship withdrawals) llegaron al nivel más alto desde que se lleva registro, pasando de 4.8% en 2024 al 6% en 2025 . Esta cifra también es más del triple del promedio previo a la pandemia, que rondaba el 2%.

Evitar un desalojo: la razón principal

El motivo principal para retirar su dinero de retiro de manera anticipada es evitar una ejecución hipotecaria o un desalojo, en el 36% de todos los casos, de acuerdo con datos de Vanguard de 2024.

Le siguen el pago de facturas médicas y otras emergencias inmediatas.

El monto promedio retirado fue apenas $1,900 dólares. Es decir, no se trata de gente vaciando sus cuentas para gastar en lujos, sino de personas tratando de quedarse en su casa o pagar el médico.

Lo que ese dinero realmente cuesta

Sin embargo, esta decisión tiene efectos negativos que elevan el costo: Retirar dinero de un 401(k) antes de los 59.5 años genera consecuencias fiscales inmediatas y un impacto que pocos consideran.

Según la guía de retiros para 2026 publicada por eTax.com, quien retira $10,000 en el tramo impositivo del 22% recibe en realidad $7,800 después de impuestos, incluyendo una multa adicional del 10% al IRS sobre el monto retirado.

Al final, hay un crecimiento compuesto perdido al hacer estos retiros: un análisis citado por Benefit Insight calcula que cuando un trabajador de 35 años retira $1,000 de su cuenta, podrían haberse convertido en entre $4,700 y $11,000 al llegar a la jubilación.

Multiplicado por millones de trabajadores retirando en promedio $1,900, el impacto total sobre el futuro retiro de la clase trabajadora estadounidense es enorme.

¿Qué dice Vanguard al respecto?

El reporte de Vanguard alerta sobre el impacto negativo de esta tendencia. “Para un pequeño subconjunto de trabajadores que enfrentan presión financiera, los retiros por dificultad pueden servir como una red de seguridad que de otra manera no habría estado disponible”.

Al mismo tiempo, la firma reconoció que parte del aumento se explica por las nuevas reglas: desde 2022, la ley SECURE 2.0 amplió los motivos válidos para un retiro de emergencia y eliminó la obligación de solicitar primero un préstamo del plan. Eso agiliza el trámite, pero también lo normaliza, es decir, saca este ahorro de su objetivo original: ahorrar para el retiro y lo convierte también en un fondo para emergencias al cual se accede con mayor facilidad.

Si bien, Sharon Brovelli, presidenta de Workplace Investing en Fidelity Investments, declaró que “los ahorradores para el retiro permanecen comprometidos con su futuro financiero manteniendo un enfoque de largo plazo”, los datos muestran que esa resiliencia convive con una presión cotidiana real que muchas familias ya no pueden aplazar.

Lo que puede hacer si está en esa situación

Antes de retirar dinero de tu plan 401(k), considera otras alternativas que señalan expertos en planificación financiera:

Préstamo sobre su propio 401(k): Puede solicitar hasta el 50% del saldo o $50,000, lo que sea menor, y devolverlo sin multas si cumple los plazos. Esta alternativa no genera impuestos si se paga a tiempo.

Puede solicitar hasta el 50% del saldo o $50,000, lo que sea menor, y devolverlo sin multas si cumple los plazos. Esta alternativa no genera impuestos si se paga a tiempo. Retiro de emergencia SECURE 2.0: La ley permite retirar hasta $1,000 al año sin penalización para gastos urgentes, con opción de repago en tres años.

La ley permite retirar hasta para gastos urgentes, con opción de repago en tres años. Plan de pago hospitalario: Muchos hospitales ofrecen planes sin intereses que evitan tener que tocar ahorros de retiro.

Muchos hospitales ofrecen planes sin intereses que evitan tener que tocar ahorros de retiro. Consulta con un administrador del plan: Fidelity, Vanguard y Empower tienen opciones en sus portales en línea que pueden aplicar antes de solicitar un retiro.

Preguntas frecuentes (FAQ): Lo que necesita saber sobre retiros anticipados del 401(k)

¿Qué es un retiro por dificultad (hardship withdrawal)?

Es un retiro permitido por el IRS cuando existe una “necesidad financiera inmediata y grave”, como evitar un desalojo, pagar gastos médicos o cubrir una emergencia. No puede reponerse una vez retirado.

¿Tengo que pagar multa si retiro antes de los 59.5 años?

Sí. El IRS aplica una penalización del 10% sobre el monto retirado, además del impuesto sobre el ingreso. Si retiras $5,000, puedes deber hasta $500 en multa más impuestos según tu tramo fiscal.

¿Cuánto ha aumentado este tipo de retiros?

En 2025, el 6% de los participantes en planes administrados por Vanguard hizo un retiro anticipado, frente al 4.8% en 2024 y un promedio de alrededor del 2% antes de la pandemia.

¿Qué pasa si retiro solo para pagar la renta un mes?

El IRS no acepta pagos de renta ordinarios como motivo válido, solo la prevención de un desalojo formal. Si no cumples los requisitos, el retiro puede ser rechazado o penalizado con una multa.

¿El aumento se debe a que más gente tiene problemas económicos?

En parte sí, pero también a que las reglas son ahora más flexibles. La ley SECURE 2.0 de 2022 amplió los motivos válidos y eliminó el requisito de solicitar primero un préstamo.

¿Estos retiros afectan el saldo general de las cuentas?

El balance promedio creció 13% en 2025, pero refleja el desempeño del mercado. Para quien retiró dinero, ese crecimiento se ve reducido permanentemente, ya que el dinero retirado no regresa.

Conclusión

Los balances récord en las cuentas de ahorro para el retiro de 2025 son reales, pero cuentan solo una parte de la historia. Detrás de esa cifra promedio de $167,970 hay millones de trabajadores cuyos fondos ahora son algo menores porque tuvieron que usarlos para pagar la renta o evitar ser desalojados.

Lo realmente preocupante es la tendencia de largo plazo: si los retiros anticipados han pasado del 2% al 6% en apenas seis años, y si la presión sobre el costo de vida no cede, ese porcentaje seguirá creciendo. Para muchas familias hispanas que trabajan en sectores de ingresos medios y bajos, con menor acceso histórico a planes de retiro, cada dólar retirado hoy es una jubilación más frágil mañana.

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