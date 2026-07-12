El tiempo de hoy en Chicago para este domingo 12 de julio

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 12 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:26 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:26 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 77 (25ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 5% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima