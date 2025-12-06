Bob Menéndez queda inhabilitado para ocupar cargos públicos en Nueva Jersey

El exsenador estadounidense Bob Menéndez, de 71 años, quedó inhabilitado de manera permanente de ocupar cualquier cargo público o posición de confianza en el estado de Nueva Jersey, tras sus condenas por múltiples delitos federales, según anunció la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey.

La decisión la tomó el juez de la Corte Superior del condado de Mercer, Robert Lougy, quien ordenó que cualquier intento de Menéndez de postularse, ser designado o ejercer un cargo público será considerado un desacato al tribunal de cuarto grado.

A Menéndez, quien fue senador desde 2006 y expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, lo declararon culpable en julio de 2024 de conspiración para cometer soborno, conspiración para extorsión bajo pretexto de autoridad oficial y conspiración para obstruir la justicia.

En enero pasado, recibió una sentencia de 11 años de prisión.

La investigación federal determinó que Menéndez y su esposa Nadine Menéndez aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos entre 2018 y 2022, incluyendo dinero en efectivo, lingotes de oro, un descapotable de lujo y muebles para el hogar.

A cambio, Menéndez habría utilizado su influencia en el Congreso para beneficiar a quienes le pagaban, así como a gobiernos extranjeros, incluyendo a Egipto, facilitando, entre otras acciones, el acceso de ese país a $300 millones de dólares en ayuda militar estadounidense.

El fiscal general Matthew J. Platkin destacó la importancia del fallo para restaurar la confianza del público en las instituciones gubernamentales.

“Es fundamental garantizar que los funcionarios electos que cometen delitos que involucran sus cargos no tengan nuevas oportunidades para recuperar poder. La corrupción no puede ser tolerada”, señaló Platkin.

El fallo de inhabilitación la promovió la Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad del estado, bajo la supervisión de sus directores, y se suma a la condena federal que Menéndez ya cumple desde junio en prisión.

Durante la investigación, el FBI halló $480,000 dólares en efectivo, $150,000 dólares en lingotes de oro y un convertible de lujo en su residencia.

Menéndez, que había mantenido su inocencia durante todo el juicio, renunció al Senado luego de recibir condena. Además de él, dos empresarios también fueron hallados culpables en este caso de corrupción, recordó True Jersey.

