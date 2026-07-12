Nueva York arremete contra Cash App por desproteger a sus clientes frente a los estafadores

Una demanda colectiva citada en documentos judiciales investigó que Cash App, la aplicación de pagos entre particulares usada por millones de personas en Nueva York y otros lugares, era tan laxa con sus controles de incorporación que un usuario podía superar con éxito la verificación de identidad simplemente enviando una foto de una muñeca.

Los documentos judiciales dicen que las cuentas falsas abiertas con nombres como Jesucristo, Elon Musk y Donald Trump lograron hacer transacciones “sin activar ninguna medida de seguridad ni comprobación de validación de identidad”.

La empresa matriz Block Inc., con sede en California, empleaba pocas medidas de seguridad que “facilitó activamente” que los clientes, muchos de ellos con acceso a servicios bancarios o con acceso limitado a ellos, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya oficina, en conjunto con una coalición de fiscales generales estatales, llevó a cabo sus propias averiguaciones sobre Cash App por supuestas violaciones de las leyes de protección empresarial y del consumidor.

Los resultados de las mencionadas pesquisas constituyen la base de un nuevo acuerdo judicial estatal, anunciado a inicios de esta semana, con la oficina de la fiscal general James y otros 45 fiscales estatales. Block acordó pagar unos $45 millones de dólares a los estados, incluyendo una multa de $1.6 millones de dólares a Nueva York y casi $900,000 dólares a Nueva Jersey.

“A los neoyorquinos se les prometió que Cash App era una plataforma segura para enviar dinero, pero en realidad, la aplicación los expuso a un fraude generalizado”, declaró James en un comunicado. “Durante años, los usuarios de Cash App perdieron dinero en estafas costosas porque a Block le importaban más las ganancias que la protección de sus usuarios”.

De acuerdo con los términos de la sentencia por consentimiento, Block rechazó haber cometido alguna irregularidad. La compañía es líder de un sistema de pagos basado en tecnología que, para una cantidad creciente de consumidores, ha pasado de las sucursales bancarias a los teléfonos móviles.

Asimismo, como parte del acuerdo, Block reafirmó su intención de cumplir con el acuerdo previamente determinado, negociado por la Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor en enero del año pasado, en el que acordó un pago de entre $75 y $120 millones de dólares a los consumidores afectados, así como una multa de $55 millones de dólares a la oficina.

En la mencionada acción, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor determinó que Block no tomó las medidas oportunas, adecuadas y efectivas para prevenir y detectar el fraude, ni para reembolsar a los usuarios. Al igual que con el acuerdo anunciado por la fiscal, Block aceptó los términos de la oficina sin admitir ni negar ninguno de sus hechos ni conclusiones legales.

La investigación llevada a cabo por James y la coalición criticó a la empresa en numerosos aspectos, informó Gothamist.

Según las conclusiones de James, las cuentas de Cash App no requerían números de la Seguridad Social ni fechas de nacimiento para crearlas, y no había límites en cuanto al número de cuentas que una persona podía abrir, lo que permitía a un solo delincuente operar toda una red de cuentas fraudulentas.

La Fiscal General aseguró que Block se dirigía a consumidores sin acceso a servicios bancarios o con acceso limitado, promoviendo el depósito directo de nóminas y beneficios gubernamentales. De acuerdo con la Fiscalía, quienes dependían de Cash App como su cuenta financiera principal eran particularmente vulnerables al fraude; no obstante, Block aumentó su base de clientes sin implementar medidas de seguridad suficientes.

Las conclusiones de la oficina de James dicen: “Debido a que Cash App no ​​tenía un número de teléfono al que llamar para obtener asistencia, los usuarios que se quedaban sin acceso a sus cuentas buscaban en línea un número de atención al cliente y, a menudo, terminaban llamando a números falsos gestionados por estafadores que se hacían pasar por el servicio de atención al cliente de Cash App”.

La Fiscalía General de Nueva York también criticó a Block por una promoción en redes sociales llamada “Cash App Fridays”, en la que animaba a los usuarios a hacer público su identificador único de Cash App para tener la oportunidad de ganar un premio semanal en efectivo. Sin embargo, los estafadores se comunicaban con esos usuarios, les decían que habían ganado y después los engañaban para que proporcionaran sus datos de inicio de sesión.

Las averiguaciones de la coalición argumentaron que Block estaba al tanto de las estafas, pero que siguió adelante con la promoción de todas maneras y capacitó al personal para que esperara que los clientes defraudados se pusieran en contacto con ellos.

Según Business of Apps, Cash App contaba con 59 millones de usuarios activos mensuales en 2025 y unos ingresos de $7,200 millones de dólares.

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