Cómo saber si intentan estafarte en WhatsApp con una clonación de voz: 3 señales

Las estafas por clonación de voz en WhatsApp es uno de los tipos de fraude más preocupantes de la actualidad. Son capaces de imitar con gran precisión a familiares o personas cercanas, especialmente para la solicitud de dinero, luego de comunicar falsos problemas o emergencias financieras.

Este tipo de engaño ha crecido de forma significativa en países como Estados Unidos. Según reseña el diario AS, el FBI ha advertido que las estafas en WhatsApp ya han provocado pérdidas cercanas a los $900 millones de dólares, lo que refleja su alcance y sofisticación.

El problema principal es que la tecnología ha avanzado hasta el punto en que distinguir una voz real de una clonada resulta extremadamente difícil. Sin embargo, existen señales clave que pueden ayudarte a detectar si estás frente a una estafa.

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3 señales para detectar que intentan estafarte en WhatsApp con una voz clonada

1. Peticiones de dinero urgentes y sin explicación clara

Una de las señales más comunes es la presión emocional. El supuesto familiar o amigo (en realidad un estafador) suele solicitar dinero de forma urgente, alegando emergencias como accidentes, detenciones o problemas médicos.

El objetivo es generar pánico y evitar que la víctima piense con claridad. En estos casos, los expertos recomiendan desconfiar si la solicitud incluye frases como “no se lo digas a nadie” o “hazlo rápido, es urgente”. La combinación de dinero, urgencia y secretismo es una alerta clara.

2. Imposibilidad de verificar la identidad por otros medios

Otra señal importante es la negativa o dificultad para confirmar la identidad por vías alternativas. Cuando algo no cuadra, lo recomendable es colgar y contactar directamente a la persona por otro medio: un mensaje de texto, una videollamada o incluso a través de otro familiar.

Si la persona evita cualquier forma de verificación o insiste en mantener la conversación solo por llamada, puede tratarse de un intento de fraude. En situaciones reales, un familiar en apuros no tendría problema en ser contactado por otros canales.

3. Presión para actuar sin pensar o sin consultar

El tercer indicador es la presión constante para tomar decisiones inmediatas. Los estafadores buscan que la víctima no tenga tiempo de reflexionar ni de consultar con nadie más.

Este tipo de manipulación emocional es clave en las estafas con clonación de voz. La recomendación de los especialistas es clara: nunca tomar decisiones financieras bajo presión. Incluso unos minutos de pausa pueden ayudar a detectar incoherencias en el relato.

Además de identificar estas señales, los expertos en ciberseguridad recomiendan adoptar medidas preventivas. Una de las más eficaces es establecer una “palabra clave” o contraseña familiar que solo conozcan los miembros del círculo cercano.

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