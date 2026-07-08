Fiscal General de Nueva York alerta sobre estafas tras el terremoto en Venezuela y explica cómo donar de forma segura

Tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hizo un llamado a la comunidad para que extreme precauciones al momento de realizar donaciones destinadas a apoyar a las víctimas.

A través de un comunicado de prensa, la funcionaria advirtió que, en momentos de crisis, suelen aparecer organizaciones benéficas fraudulentas y personas que buscan aprovecharse de la solidaridad de los neoyorquinos mediante estafas relacionadas con la ayuda humanitaria.

James expresó su solidaridad con las personas afectadas por los terremotos y con las familias venezolanas que viven en Nueva York y siguen de cerca la emergencia. Al mismo tiempo, pidió que quienes deseen colaborar, se aseguren de que su dinero llegue realmente a organizaciones legítimas que participan en las labores de asistencia.

“Siento un profundo dolor por todos los afectados por este devastador terremoto en Venezuela y por sus familias y seres queridos aquí en Nueva York. Mientras los neoyorquinos buscan apoyar los esfuerzos de ayuda, les pido que tengan cuidado con las organizaciones benéficas falsas que se aprovechan de su generosidad y se aseguren de donar a organizaciones y grupos confiables”, señaló la fiscal general.

La oficina de James recordó que, después de desastres naturales de gran magnitud, los estafadores suelen crear campañas falsas de recaudación de fondos o hacerse pasar por organizaciones reconocidas para obtener dinero o información financiera de los donantes.

La fiscal general también compartió algunos consejos para hacer donaciones a las víctimas de los terremotos en Venezuela de forma segura. (Foto: Ariana Cubillos/AP)

¿Cómo evitar fraudes al donar para las víctimas de los terremotos en Venezuela?

La fiscal general recomendó verificar cuidadosamente cualquier solicitud de ayuda recibida por correo electrónico. Antes de responder o compartir datos personales, los donantes deben confirmar que el mensaje realmente proviene de la organización benéfica mencionada, comunicándose directamente con ella o consultando su sitio web oficial.

También pidió cautela con las campañas difundidas en redes sociales y plataformas de recaudación de fondos. Muchas de estas páginas no verifican exhaustivamente la identidad de quienes crean campañas, por lo que aconsejó donar únicamente a iniciativas organizadas por personas conocidas o por instituciones con trayectoria comprobada.

Otro consejo importante es investigar a la organización antes de realizar cualquier aporte. Los donantes pueden revisar los informes financieros de las entidades registradas y confirmar si realmente participan en los esfuerzos de ayuda. Además, recomendó conocer cómo será utilizado el dinero, qué programas financia la organización y qué porcentaje de sus recursos se destina directamente a la asistencia de las víctimas.

James también sugirió actuar con prudencia frente a organizaciones recién creadas. Aunque muchas nacen con la intención de ayudar tras una tragedia, algunas carecen de la infraestructura necesaria para cumplir sus objetivos y otras pueden ser utilizadas como vehículos para cometer fraudes.

La oficina de la fiscal general recordó además que es recomendable evitar las donaciones en efectivo. En su lugar, aconseja utilizar cheques emitidos directamente a nombre de la organización o realizar aportes mediante su página web oficial. Asimismo, pidió confirmar previamente cualquier campaña de donaciones por mensaje de texto y no proporcionar datos de tarjetas bancarias ni información personal sin verificar primero la autenticidad de la campaña.

Finalmente, James instó a los residentes de Nueva York a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con organizaciones benéficas o campañas de recaudación. Las personas que consideren haber sido víctimas de una estafa o detecten posibles fraudes pueden presentar una queja ante la Oficina de Caridades de la Fiscalía General de Nueva York o comunicarse al 212-416-8401.

Con estas recomendaciones, la Fiscalía General busca que la ayuda enviada por la comunidad llegue realmente a quienes enfrentan las consecuencias de los terremotos en Venezuela y evitar que la tragedia sea aprovechada por delincuentes que buscan beneficiarse de la solidaridad de los donantes.

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