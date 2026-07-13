Directores y actores recuerdan a Sam Neill tras su muerte

Este lunes 13 de julio se confirmó la muerte del actor Sam Neill a los 78 años. Esta noticia ha afectado a la industria, especialmente a los directores y actores que trabajaron con él durante sus cinco décadas de carrera.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cineasta Colin Trevorrow, quien ha dirigido dos de las películas de la franquicia. Entre ellas, “Jurassic World Dominion”, en la cual actuó Neill. El director escribió en Instagram: “Fue un amigo y colaborador en un momento difícil, y su fortaleza nos dio fuerza a todos. Lo recordaré por su tranquilidad, su amor por el vino y la serena seguridad que aportaba a sus personajes. No todos los días se tiene la oportunidad de ser amigo de una leyenda. Siempre estaré agradecido”.

Hay que recordar que Neill se enfrentó durante cinco años a tratamientos para eliminar el linfoma en estadio III, un tipo de cáncer de la sangre, con el que fue diagnosticado.

Neill fue parte de tres de las siete películas que se han estrenado de la franquicia de “Jurassic Park”. Las tres son: “Jurassic Park” (1993), “Jurassic Park III” (2001) y “Jurassic World Dominion” (2022).

Por otro lado, Nicole Kidman compartió un comunicado con el “Sydney Morning Herald” en el que escribió: “Nos conocimos cuando yo tenía solo 18 años y me tomó bajo su protección; fuimos amigos para siempre. Era encantador, amable, divertido e inteligente. Lo extrañaremos mucho y acompaño a su familia en su dolor”.

Kidman y Neill trabajaron juntos en “Dead Calm”, un thriller psicológico que se estrenó en 1989. En ella, la actriz hizo de esposa de Neill.

Por otro lado, la cuenta de Instagram de la serie “Peaky Blinders”, donde actuó Neill, compartió un comunicado en el que también expresan su tristeza por la noticia. Recordaron su trabajo en la ficción.

Escribieron: “La interpretación de Chester Campbell por parte de Sam es memorable. Un villano despreciable, mezquino y manipulador, pero también carismático, vulnerable, divertido y sumamente entretenido. Sam fue una pieza clave para el éxito inicial de ‘Peaky Blinders’, por lo que siempre le estaremos agradecidos. Nuestro cariño y nuestras condolencias a su familia”.

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