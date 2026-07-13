Murió el actor Sam Neill, protagonista de “Jurassic Park” y “Peaky Blinders”

Durante la madrugada de este lunes 13 de julio, se confirmó la muerte del actor neozelandés Sam Neill, conocido por haber protagonizado “Jurassic Park”, una de las franquicias más importantes de la historia del cine.

El actor murió en Sídney, Australia, a los 78 años. En el comunicado, difundido a través de la cuenta de Instagram del actor, se explica: “La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer”.

Hay que recordar que en abril de este año el actor informó que había superado el cáncer tras cinco años de tratamientos. El cáncer con el que fue diagnosticado fue un linfoma en estadio III, un tipo de cáncer de la sangre.

La familia del actor le pide a todos privacidad en estos momentos, al mismo tiempo que ofreció agradecimientos a las personas que lo atendieron. “Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada”.

También destacaron que el actor murió rodeado de sus familiares.

Tras una infancia y juventud marcada por la migración, Neill comenzó su carrera como actor en la película neozelandesa “Sleeping Dogs”, la cual se estrenó en 1977. Pero su salto a la fama lo hizo al interpretar a Alan Grant en “Jurassic Park”, la película dirigida por Steven Spielberg que se estrenó en 1993.

Durante cinco décadas de carrera, el actor logró participar en 150 series y en muchas películas. Una de las series más recientes y más populares en las que participó fue “Peaky Blinders”, en la que interpretó al inspector Chester Campbell.

Otra de las películas en las que participó fue “Possession” (1981), “The Hunt for Red October” (1990), “The Piano” (1993), “In the Mouth of Madness” (1994) y “Horizonte final” (1997).