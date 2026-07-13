Fiscales pide cadena perpetua y decomiso de $15,000 millones para “El Mayo” Zambada

La Fiscalía federal de Estados Unidos solicitó que el narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada sea condenado a cadena perpetua y que se ordene el decomiso de $15,000 millones de dólares, una petición presentada ante un juez de Nueva York como parte del proceso de sentencia previsto para este mes.

En una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, los fiscales indicaron que ambas medidas forman parte del acuerdo alcanzado tras la declaración de culpabilidad de Zambada.

El capo, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de varios delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Su sentencia está programada para el próximo 20 de julio.

“Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros males que propagó por México, Estados Unidos y el mundo”, señala la Fiscalía en el documento, donde describe a Zambada como uno de los narcotraficantes “más prolíficos y poderosos”.

Además de solicitar la cadena perpetua, los fiscales rechazaron la petición presentada recientemente por la defensa para que el mexicano no sea enviado a una prisión de máxima seguridad y se garantice atención médica durante el cumplimiento de la condena.

La Fiscalía indicó que “no objeta a que el tribunal considere las condiciones médicas del acusado al decidir una recomendación” sobre el centro penitenciario, pero sostuvo que deben tenerse en cuenta “los riesgos serios de seguridad que representa”.

Prisiones “no apropiadas”

El escrito también advierte que las prisiones propuestas por la defensa “pueden no ser apropiadas” y sostiene que Zambada mantiene contactos “leales”, incluido uno de sus hijos que lidera una facción del Cartel de Sinaloa, lo que representa un “riesgo sustancial” de que continúe dirigiendo actividades de la organización desde prisión.

Los fiscales recordaron que la decisión final sobre el lugar de reclusión corresponde al Buró Federal de Prisiones, que evaluará tanto los riesgos de seguridad como las condiciones de salud del acusado antes de asignarle un centro penitenciario.

La carta añade que la cifra de $15,000 millones de dólares supera la orden de decomiso de $12,600 millones de dólares impuesta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, al incorporar las ganancias atribuidas al periodo en que “El Mayo” continuó al frente del Cartel de Sinaloa.