Josh Grisetti, actor de Broadway y de “The Marvelous Mrs. Maisel” murió a los 44 años

Se ha confirmado la muerte del actor Josh Grisetti a los 44 años; según información compartida por “People”, el actor se quitó la vida. El actor habría muerto el pasado viernes 10 de julio, pero la confirmación se dio días después.

Una de las primeras personalidades en confirmar la muerte del actor fue Rob McClure, quien compartió escenario con Grisetti en el musical “Something Rotten!”. En la publicación escribió: “Con el corazón destrozado, les comunico que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes. No estoy preparado para comprenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan asimilar esta terrible realidad”.

Aunque Grisetti tenía una sólida carrera en Broadway, su residencia principal estaba en California junto con su esposa Mackenzie Grisetti, quien es agente de bienes raíces.

La noticia de la muerte del actor se dio pocos días después de que Grisetti anunciara que se retiraba del montaje para Broadway de “Legally Blonde”. En la publicación resaltó el detalle que tuvo el equipo con él tras su salida.

También escribió: “Literalmente lloré en el avión. Los pequeños gestos son muy importantes cuando te duele el corazón”.

Además de su carrera en Broadway, el actor también es conocido por haber sido parte del elenco de la premiada serie “The Marvelous Mrs. Maisel”, protagonizada por Rachel Brosnahan y Michael Zegen. En esta serie, disponible en Amazon Prime Video, el actor interpretó a Ralph.

Además de actuar, Grisetti también fue profesor de teatro musical.