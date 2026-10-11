Megan Fox lanza su página de contenido exclusivo y el sitio colapsa tras su estreno

Megan Fox estrenó el viernes 9 de octubre una página de contenido exclusivo que presentó como un espacio para compartir fotografías, videos y publicaciones que no estarán disponibles en sus redes sociales habituales. Sin embargo, el interés generado por el lanzamiento habría superado la capacidad del sitio, que experimentó varias interrupciones durante sus primeras horas de funcionamiento.

El portal, identificado como meganfox.world, funciona dentro de Subs.com, una plataforma de suscripción que permite a figuras públicas ofrecer material exclusivo y establecer una comunicación directa con sus seguidores. La iniciativa representa un nuevo paso en la actividad empresarial de Fox, quien no solo publicará contenido en el servicio, sino que también asumirá un papel como copropietaria de la compañía.

La actriz anunció el proyecto a través de Instagram, donde compartió imágenes de una sesión fotográfica de estética provocadora y adelantó el tipo de propuesta visual que ofrecerá a sus suscriptores.

Poco después de que la plataforma entrara en funcionamiento, varios usuarios comenzaron a informar en redes sociales que no podían acceder al contenido. Según reportes publicados por medios de entretenimiento, el portal presentó interrupciones en distintas ocasiones debido a la cantidad de personas que intentaron ingresar simultáneamente. No se divulgaron cifras oficiales sobre el volumen de visitas ni sobre el número de suscripciones registradas durante el estreno.

La actriz reaccionó a los problemas mediante sus historias, con un mensaje dirigido a quienes intentaban acceder al sitio. Según informó Parade, Fox escribió: “Ustedes siguen colapsando el sitio; están trabajando duro para que vuelva a funcionar”.

La propuesta está centrada en material que la intérprete seleccionará para compartir exclusivamente con quienes accedan a su espacio en Subs.com. La oferta contempla fotografías, videos, publicaciones personales y la posibilidad de intercambiar mensajes directos, con el objetivo de crear una experiencia más cercana que la que permiten las redes sociales abiertas.

La propia plataforma resume esa exclusividad con una declaración dirigida a sus usuarios: “El contenido aquí nunca aparece en Instagram, X ni en ningún otro espacio público. Lo que ves, lo ves primero y solo aquí”.

Megan Fox será copropietaria de Subs.com

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que la actriz tendrá participación en la empresa que aloja su página. Subs.com fue fundada por Tim Stokely, cofundador y exdirector ejecutivo de OnlyFans, una plataforma conocida por su modelo de contenido por suscripción.

Stokely destacó que la experiencia pública de Fox le permite comprender las limitaciones que enfrentan los artistas cuando dependen de intermediarios para distribuir su trabajo y relacionarse con sus audiencias.

“Megan entiende este cambio desde una perspectiva que muy pocas personas pueden tener. Se hizo famosa a nivel mundial antes de que el talento tuviera las herramientas para ser dueño de su público o controlar su distribución”, señaló en un comunicado citado por Page Six.

El empresario añadió: “Megan no solo está lanzando una página en Subs. Tiene un lugar en la mesa de decisiones y está ayudando a construir la plataforma”.

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