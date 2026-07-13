“La Casa de los Famosos México 4” ya reveló a seis participantes

Faltan exactamente dos semanas para que se estrene “La Casa de los Famosos México 4” y cada vez se conocen más detalles sobre esta venidera temporada.

Durante este domingo fue revelada la sexta participante que dirá presente en el reality; se trata de la villana de telenovelas Cynthia Klitbo, quien ya dio sus primeras palabras al respecto a través de la cuenta oficial del certamen.

Esto dice Cynthia Klitbo tras ser parte de los habitantes de “La Casa de los Famosos México 4”

Klitbo fue presentada por la conductora Odalys Ramírez y, luego de 47 años de carrera, dejó claro que podría entrar a la casa con cualquier personaje, principalmente uno de villana, donde sí que tiene opciones. “Traigo un abanico de villanas, tengo mucho que contar, no sé cuál escoger del clóset, ya veremos cuando vaya a entrar”, reveló tras su anuncio.

Aunado a eso, Cynthia afirmó que no necesariamente se tienen que crear conflictos para tener éxito en este tipo de realities y lo apunta como uno de sus miedos, al no saber con qué actitud puedan llegar los demás habitantes.

En la sección de cosas que sus compañeros no pueden envidiar de ella, la veterana actriz primero reveló que ronca al dormir y después indicó que hay cosas que desafortunadamente no puede comer, como los dulces.

Así va la lista de participantes confirmados para “La Casa de los Famosos México”

Ernesto Languardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo.

Este domingo también se compartió la primera pista del séptimo participante, el cual será revelado este lunes. Accesorios, instrumentos y una gorra; fueron los tres elementos mostrados y muchas personas creen que se puede tratar de un cantante.

Horario de la “Casa de los Famosos México 4”

Esta producción será estrenada exactamente el 26 de julio a las 8:30 p.m. (hora local) y contará con transmisión en las cadenas de Las Estrellas, Canal 5, Vix y El Nueve.

Las emisiones semanales serán de lunes a viernes a las 10:00 p.m. y Vix mantendrá la emisión en vivo durante las 24 horas del día.

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