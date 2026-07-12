Dwayne Johnson muestra su emoción tras recibir una revista con su abuelo de portada

Uno de los grandes pilares en la vida de la estrella de cine Dwayne Johnson es su abuelo, Peter Maivia, y durante el tour para conversar con la prensa respecto a la producción de “Moana”, película que protagoniza, recibió una sorpresa que lo llenó de emoción.

Se trató de una revista que obtuvo como regalo de parte de uno de los miles de fanáticos que se acercaron a saludarlo en su visita a la ciudad de Londres. Lo curioso es que se trata de una obra de hace muchos años, que tiene como portada al abuelo de Johnson, Peter Maivia.

Dwayne Johnson se emociona al ver la revista con su abuelo

Tras divisar el diseño de la portada, inmediatamente se dibujó una sonrisa emocionada en el rostro del protagonista de “Moana” y lo primero que pudo expresar fue “¡Wow! Mi abuelo solía luchar aquí en Londres. Estoy conmovido por esto“.

Aunado a eso, Dwayne le prometió a ese fan que le mostraría la revista a su madre, pasando un sorpresivo y nostálgico momento en el país europeo.

¿Quién era Peter Maivia?

Antes de obtener su fama como protagonista de cine, Dwayne Johnson fue peleador de lucha libre profesional con el seudónimo de “The Rock”, con el que muchas personas aún lo conocen internacionalmente, y esa carrera la escogió gracias a una dinastía familiar, la cual comenzó justamente su abuelo, Peter.

Peter Maivia también fue luchador profesional, al igual que Rocky Johnson, el papá de Dwayne, y sus primos, la familia samoana. De hecho, “The Rock” se inspiró en su abuelo para su personaje en la cinta de “Moana”.

Una adaptación que divide a la crítica

La nueva versión de “Moana” ya llegó a los cines, aunque la recepción especializada ha sido desigual. En Rotten Tomatoes registra una calificación de 37%, mientras varias reseñas consideran que reproduce casi escena por escena la película animada sin aportar suficientes elementos nuevos.

Aun así, buena parte de los comentarios coincide en destacar el trabajo del elenco y el apartado visual como algunos de los mayores aciertos de la producción.

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