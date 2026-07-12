Madonna rompe récord con su álbum “Confessions II”

La cantante Madonna sumó otro éxito a su extensa trayectoria artística. La “Reina del Pop”, como también es conocida, alcanzó el primer lugar en las listas de Billboard con su álbum “Confessions II”, algo que ha logrado 10 veces en su carrera.

“Confessions II” alcanzó el número uno en la lista Billboard 200, algo que ha logrado un total de 10 veces en sus 43 años de carrera artística. Madonna, la única artista, aparte de The Beatles, que ha conseguido 10 álbumes número 1 en la lista Billboard.

Este álbum se estrenó el 3 de julio y es la continuación de su exitoso álbum “Confessions on a Dance Floor”, publicado en 2005.

“Confessions II” surgió luego de que los planes de la cantante de hacer una película sobre su vida se derrumbaran debido a un desacuerdo con Universal, empresa que haría la película biográfica de la estrella pop. Las diferencias entre Madonna y el estudio en cuestiones del presupuesto destinado para la película hicieron que el proyecto no se concretara. Fue en ese momento cuando necesitó dar rienda suelta a su creatividad y trabajar en su música.

La artista se puso en contacto con su antiguo colaborador Stuart Price, con quien no había hablado en 15 años, y le propuso hacer una continuación de su exitoso álbum de 2005.

“Pensaba que el mundo estaba pasando por un momento muy oscuro y que la gente necesitaba bailar. Hacía mucho tiempo que no trabajaba con Stuart (…) no lo había visto ni hablado con él durante unos 15 años. Vivía en Nueva York y me puse en contacto con él, pensando: ‘¿Y si intentamos hacer Confessions on a Dance Floor: Part II y volvemos al mundo de la música dance inspiradora?’. Así que vine a Londres, fui a su estudio y estuvimos experimentando para ver si había química entre nosotros”, dijo la cantante en una entrevista a Interview sobre cómo nació la idea de crear este álbum.

El éxito de este nuevo álbum demostró que el paso de los años no afectó la carrera de Madonna, sino que la consolidó como una de las más grandes referentes de la música pop de la historia.

Madonna celebró el éxito de su álbum y que llegara al primer lugar de las listas de Billboard con un evento pop-up llamado “Club Confessions” en la ciudad de Nueva York el pasado 11 de julio.

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