Britney Spears se pronuncia tras ser vista viajando asomada en el techo corredizo de un auto en plena autopista

La cantante Britney Spears respondió a los comentarios causados por la difusión de imágenes en las que se observa a la estrella pop asomando la parte superior de su cuerpo por el techo corredizo de una camioneta mientras circulaban por una concurrida autopista de Los Ángeles.

En las fotos difundidas por medios como Page Six y Daily Mail, se ve a la cantante con el torso asomado por la ventana superior de una camioneta Mercedes Benz negra, extendiendo sus brazos hacia adelante y su cabeza hacia atrás.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó una foto del momento en cuestión y escribió: “Lo que la gente ve son dos segundos de locura de mí inclinándome hacia los señores. Sin embargo, los días y horas de mi realidad. Nada es lo que parece. Creo que necesito salir por el techo un poco más”, expresó.

De acuerdo con una fuente citada por Daily Mail, la cantante solamente quería ver cómo estaba el tráfico más adelante, ya que los vehículos se habían detenido. “Britney se asomó por el techo corredizo un instante. Quería ver cómo estaba el tráfico más adelante, ya que los coches se habían detenido”, dijo la fuente.

Durante los últimos meses, Britney Spears ha protagonizado varios momentos polémicos. Hace semanas su representante desmintió una información que circuló en la que supuestamente la artista había sido vista actuando extrañamente en el restaurante Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, el pasado 13 de mayo. Según se dijo, Spears fue vista ladrando, gritando y caminando con un cuchillo.

Su representante calificó esta información de exagerada y aclaró que la intérprete estaba cenando con su asistente y solo estaba contando una anécdota sobre su perro. “Simplemente estaba contando cómo su perro les ladraba a los vecinos. En ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo. Estaba cortando su hamburguesa por la mitad”, dijo en un comunicado difundido por People.

El portavoz pidió poner fin a este tipo de informaciones que afectan la imagen de Britney Spears, de la misma manera como ocurrió a mediados de la década de los 2000 cuando era acosada por los paparazzis.

“Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo mismo que ocurrió hace 20 años cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ya”.

El pasado 4 de marzo, Spears fue detenida en el condado de Ventura por conducir en estado de ebriedad. La policía la detuvo luego de que fue reportada por conducir a alta velocidad y de manera errática.

La cantante fue acusada de un cargo menor por conducir bajo los efectos combinados de alcohol y drogas. En mayo, Britney Spears llegó a un acuerdo y se declaró culpable de un cargo menor por conducción temeraria.

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