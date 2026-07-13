Los partidos están manipulando el sistema; los resultados hablan por sí solos

Vean lo que ocurrió en Nueva York y Colorado y díganme que el sistema está funcionando.

En el Distrito Congresional 10 de Nueva York, un congresista titular de dos mandatos fue derrotado por un socialista democrático respaldado por el alcalde de la ciudad de Nueva York, quien se define a sí mismo como socialista. En el Distrito 13, un congresista de cinco mandatos que preside el Caucus Hispano del Congreso fue derrotado por una organizadora comunitaria de 32 años cuyo principal mérito es haber organizado protestas en la Universidad de Columbia. En el Distrito Congresional 1 de Colorado, una congresista de 15 mandatos fue derrotada por una activista y socialista democrática de 29 años.

En todo el país, una nueva ola de candidatos de la izquierda más radical desplazó a demócratas del “establishment”, incluidos candidatos respaldados por el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien hizo campaña contra ellos y perdió de todos modos.

Del lado republicano, la historia es la misma, aunque con una bandera distinta. Los candidatos respaldados por MAGA siguen derrotando a los republicanos tradicionales. Los miembros de ambos partidos son empujados cada vez más hacia sus respectivas bases. El centro no se está manteniendo firme, principalmente porque el sistema no está diseñado para sostenerlo.

Esto no es una coincidencia. Es una relación de causa y efecto. Y hasta que seamos honestos acerca de la causa, seguiremos conviviendo con los efectos.

La causa es un sistema político que ambos partidos han pasado décadas diseñando para servirse a sí mismos en lugar de servir a los votantes. Las herramientas varían según el lugar: primarias cerradas que excluyen a los votantes independientes, mapas electorales manipulados que predeterminan los resultados de las elecciones generales, y leyes de acceso a las boletas diseñadas para desgastar y descalificar a los desafiantes antes de que siquiera lleguen ante los votantes. Pero el objetivo siempre es el mismo: garantizar que sean los partidos, y no la gente, quienes decidan quién gobierna.

El sistema de elecciones primarias es donde esta manipulación realiza su trabajo más corrosivo. Una investigación realizada por Unite America encontró que en 2024, el 87% de las contiendas al Congreso quedaron efectivamente decididas antes de que se emitiera un solo voto en las elecciones generales. Solo alrededor del 7% de los votantes elegibles participó en esas primarias. Eso significa que una porción diminuta y altamente ideológica del electorado está eligiendo a la gran mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Cuando la elección general deja de importar, los candidatos dejan de hacer campaña para ella. Hacen campaña para la primaria. Y en una primaria cerrada y de baja participación, el camino hacia la victoria se inclina fuertemente hacia la izquierda o hacia la derecha. Los centristas, los solucionadores de problemas y los constructores de consensos no ganan estas contiendas. Las franjas más partidistas sí. Los partidos han construido un sistema que recompensa la lealtad ideológica por encima de la competencia y que eleva a las voces más extremas en cada sala; y aun así tienen la audacia de sorprenderse cuando el Congreso no puede funcionar.

Los resultados electorales recientes muestran cómo luce esta maquinaria cuando opera exactamente como fue diseñada.

También hay otra consecuencia. Cuando los votantes sienten que el resultado de la elección general ya fue decidido por ellos, muchos simplemente dejan de participar. Este ciclo de primarias cerradas, distritos manipulados y participación decreciente entrega cada vez más nuestras elecciones a los partidistas más motivados. Son precisamente quienes acuden a las urnas cuando todos los demás se quedan en casa.

El resultado es una clase gobernante que no se parece en nada al país que se supone debe representar.

Y el país lo está notando.

Según Gallup, el 45% del electorado estadounidense se identifica actualmente como independiente. Eso no es un grupo marginal. Es una pluralidad. Es el bloque político más grande de Estados Unidos y sigue creciendo. No se trata de cínicos desconectados de la vida pública. Son personas que han observado a ambos partidos y han concluido, correctamente, que ninguno los representa.

Y saben lo que quieren. Nuestras propias encuestas en The Independent Center realizadas en otoño encontraron que el 75% de los adultos estadounidenses tiene una opinión favorable de un candidato que trabaja con ambos partidos y busca acuerdos más allá de las divisiones partidistas. Tres de cada cuatro estadounidenses. Esa no es una posición minoritaria. Es un mandato. Existe una enorme y desatendida demanda en este país de liderazgo basado en el sentido común y de compromisos alcanzados mediante el debate. El sistema bipartidista simplemente ha hecho que sea casi imposible satisfacer esa demanda.

Hasta ahora.

Porque los partidos han capturado de manera tan completa la maquinaria electoral que algo inesperado está surgiendo en el espacio entre ambos: por primera vez en una generación, candidatos independientes con principios están compitiendo con verdaderas posibilidades de victoria. En el Distrito 1 de Iowa, Michael Bridgford está presentando su propuesta a votantes cansados de ser encasillados en categorías partidistas. En el Distrito 6 de California, Kevin Kiley ofrece una alternativa a la maquinaria de izquierda y derecha. En el escaño general de Alaska, Bill Hill compite con la premisa de que los habitantes de Alaska merecen un representante, no un operador político partidista. En el Senado, Seth Bodnar aporta su experiencia como oficial militar y presidente universitario en Montana, mientras que Todd Achilles desafía el statu quo partidista de Idaho.

Estos candidatos no son votos de protesta. Son personas serias que lideran campañas serias en un entorno que, por fin, podría estar listo para ellos.

El momento tiene su propia ironía. Al conmemorar Estados Unidos su 250 aniversario, vale la pena recordar que los Padres Fundadores temían el partidismo por encima de casi cualquier otra cosa. George Washington dedicó gran parte de su Discurso de Despedida a advertir que las facciones políticas se convertirían en motores del interés propio. Esto terminaría distorsionando las elecciones, debilitando las instituciones y colocando al partido por encima del país. Tenía razón, y hemos pasado 250 años demostrando que tenía razón.

Pero los estadounidenses no simplemente aceptan las cosas que no funcionan. Las arreglan.

Las primarias de ayer nos mostraron una maquinaria funcionando a toda velocidad: partidistas derrotando a centristas que se niegan a alinearse ciegamente, y militantes premiando la lealtad por encima de la competencia. Pero el movimiento independiente está respondiendo al desafío que plantea este sistema roto.

Esta es la corrección democrática que nuestro país necesita.

Los fundadores nos advirtieron sobre los partidos. Los votantes finalmente están escuchando.

(*) Adam Brandon es asesor principal de The Independent Center.