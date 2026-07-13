Pronóstico del tiempo en Chicago para este lunes 13 de julio

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 13 de julio.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) y una mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:27 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:25 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan pocas nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 93 grados Fahrenheit (34ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 77 (25 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 3% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima