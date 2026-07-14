Alcalde Mamdani de Nueva York respalda a su asesor tras renuncia de Platner por denuncia de abuso sexual en Maine

“Seguiré trabajando con Morris Katz. Él continúa siendo uno de mis asesores principales”, declaró ayer el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Así ratificó Mamdani su respaldo a su principal asesor político, quien enfrenta críticas generalizadas por su papel en la polémica campaña del demócrata Graham Platner para el Senado de EE.UU. en Maine.

Platner, cultivador de ostras y veterano de combate, suspendió su candidatura al Senado el viernes, cuatro días después de que Politico informara que presuntamente había violado a una mujer con la que había salido anteriormente, algo que él ha negado.

La declaración de Mamdani el lunes se produjo después de que The Intercept informara que miembros de los Socialistas Democráticos de América (DSA) estaban difundiendo una carta instando al alcalde a romper vínculos con Katz y su firma de consultoría política, The Fight Agency, debido a su papel en el equipo directivo de la campaña de Platner.

Katz, de 27 años, desempeñó un papel fundamental ayudando a Mamdani a crear su singular campaña digital y su estrategia en línea en 2025, centrada en movilizar a los votantes más jóvenes desencantados con el Partido Demócrata convencional.

El joven consultor político también asesoró la campaña de Platner y elaboró ​​videos que lo ayudaron a desarrollar su mensaje dirigido a los votantes de clase trabajadora en Maine. Katz también fue un firme defensor de Platner durante controversias anteriores, interviniendo en programas de noticias por cable y en redes sociales.

Esa dinámica cambió la semana pasada cuando una lista creciente de partidarios de Platner, incluido Mamdani, le pidieron que abandonara la contienda. El jueves Katz emitió un comunicado en Twitter/X, sumándose a quienes opinaban que Platner debía poner fin a su campaña.

“Tan pronto como el equipo tuvo conocimiento de las acusaciones de violación contra Graham Platner, le aconsejamos que suspendiera su candidatura y, en los días siguientes, trabajamos para cerrar la campaña”, escribió Katz. “Al igual que muchos de sus partidarios, estoy profundamente decepcionado”.

Katz sigue siendo uno de los asesores políticos más cercanos a Mamdani. También ha asesorado a otros candidatos socialistas democráticos y progresistas, incluidos Claire Valdez y Brad Lander, quienes ganaron sus respectivas elecciones primarias el mes pasado en Nueva York.

Antes de la caída de Platner, su campaña -que desafiaba a la senadora republicana Susan Collins- era vista en todo el país como una hoja de ruta sobre cómo los demócratas podían inspirar a los votantes en la era de Trump, comentó Gothamist.

Platner no ha sido acusado formalmente de ningún delito por las autoridades, pero se retiró oficialmente de la contienda por el Senado en representación de Maine el 10 de julio, tras las graves acusaciones públicas de agresión sexual, abuso físico y conducta indebida. Platner ha negado categóricamente todos los señalamientos. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Aunque Trump ha enfrentado señalamientos parecidos, el miércoles arremetió contra Platner, calificándolo de “matón” y “cerdo”, y sugiriendo que el Partido Demócrata actuaba con hipocresía al respaldar a alguien sobre cuya conducta personal pasada y trato hacia las mujeres pesaban tantos interrogantes, reportó Associates Press.