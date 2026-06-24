Puerto Rico en las primarias demócratas de NY: Claire Valdez gana nominación al escaño de Nydia Velázquez y otras contiendas clave

NUEVA YORK – Claire Valdez, la candidata socialista que apoyó el alcalde Zohran Mamdani, venció anoche al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la contienda por el distrito congresional 7 que actualmente ocupa Nydia Velázquez, quien endosó al dominicano.

Nacida en Texas y con menos de dos años en su primer término como asambleísta estatal, Valdez obtuvo 37,531 votos para un 56.1% versus los 23,960 para Reynoso equivalentes a un 35.8%. La concejal Julie Won quedó en un tercer lugar con 4,231 votos o 6.3%.

Valdez fue favorecida principalmente por residentes más jóvenes del distrito (64%) y en zonas donde hay más estudiantes universitarios (64%). También en áreas con mayor poder adquisitivo (62%). Valdez también prevaleció en áreas con mayor presencia hispana con un 56% de los votos. Reynoso tuvo más respaldo en zonas donde residen personas de bajos ingresos y negras; 62% y 72%, respectivamente.

Los resultados anteriores recopilados por Associated Press se basaron en el conteo del 92% de los votos para la 1:13 a.m. de hoy.

En un discurso desde 99 Scott en East Williamsburg, donde se llevó a cabo el encuentro para seguir los resultados de las primarias, Valdez expresó que los resultados muestran que el movimiento socialista democrático que representa es uno duradero.

“Hoy, mis amigos, hemos ganado. Hoy, no solo hemos ganado una elección, nosotros hemos declarado que este movimiento es duradero, que está creciendo y que no va a parar hasta que a la gente trabajadora no solo se le pida que construya la mesa, no solo se les ofrezca sentarse a la mesa, sino que lideren la mesa”, indicó.

Mamdani, entre gritos de “DSA” (Socialistas Democráticos de América), resaltó el avance de líderes de esa organización en las primarias.

“Nosotros usamos el lenguaje de la esperanza. Nosotros decimos que el próximo miembro de la Asamblea, el próximo senador…hoy usamos el lenguaje de los hechos”, manifestó.

En el evento también se encontraban los aspirantes a la Asamblea Estatal, David Orkin, Samantha Kattan y Diana Moreno, y el candidato al Senado Estatal Aber Kawas, quienes prevalecieron en la jornada primarista.

El alcalde afirmó que, con el triunfo de anoche, los socialistas demócratas se consolidaron en la política neoyorquina.

“Esta es la victoria de ustedes. Lo que han mostrado ustedes esta noche…es que hace un año no fue el fin de un movimiento político, sino el comienzo. Fue el comienzo. Y quiero agradecerles porque en este salón yo veo a esos que creen…”, agregó el primer alcalde musulmán.

Añadió que las primarias las ganaron los que hicieron campaña en referencia a los presentes en la actividad.

El presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Ken Martin, reconoció el triunfo de Valdez en unas declaraciones escritas.

“Claire Valdez ha dedicado su carrera a servir a los neoyorquinos y a mejorar la vida de sus vecinos. Como organizadora sindical y miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, se ha centrado en mejorar los derechos de los trabajadores, defender a los inquilinos y promover la equidad económica. En el Congreso, Claire siempre dará prioridad a las familias y luchará por reducir los costos, proteger la atención médica, hacer que la vivienda sea más asequible y construir una economía que funcione para todos”, expuso el presidente del DNC.

Argumentó que el Comité está listo para ayudar a organizar y movilizar a los votantes para garantizar que el distrito 7 cuente con una líder que defienda a sus habitantes.

Reynoso, progresista que había apostado a su experiencia política de más de una década, reconoció el mensaje “fuerte” que une a los socialistas del Partido Demócrata en NY.

“Ahora mismo, los socialistas están tomando un paso que se están comunicando con un mensaje fuerte para el público y nosotros tenemos que analizar eso”, dijo a Telemundo tras aceptar la derrota.

Añadió que está dispuesto a trabajar con Valdez a través de coaliciones.

“Le damos mucho apoyo a Claire Valdez que ganó. Es la próxima congresista y la vamos a apoyar. Quiero asegurar que ella tome de su tiempo para asegurarse de que podamos hablar en una coalición sobre cómo se ve el futuro”, emplazó Reynoso desde Xanadu Roller Arts también en Brooklyn.

Para Velázquez, los resultados de este martes muestran, entre otras cosas, los cambios demográficos en NY.

“Esto demuestra, uno, que la ciudad de Nueva York ha cambiado; tiene muchos más jóvenes blancos que son socialistas. Por otro lado, los latinos no salieron a votar como se esperaba”, declaró a la misma cadena.

Valdez insistió en su trabajo como organizadora sindical para impulsar su campaña, la que enfocó en temas como uniones, vivienda y Medicare para todos. También insistió en su propuesta para abolir ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Las propuestas de Valdez no diferían mucho de las de Reynoso, quien, aparte del respaldo de Velázquez, logró el de importantes líderes progresistas del Partido como la fiscal general Letitia James; el defensor del pueblo, Jumaane D. Williams y Working Families Party.

Sin embargo, el fenómeno Mamdani pareció tener una influencia considerable en el triunfo de Valdez.

La lucha por el curul, que comprende zonas de Brooklyn y Queens, estuvo marcada desde el principio por cuestionamientos por parte del bando de Reynoso sobre el apoyo de Mamdani a la asambleísta.

Velázquez dijo, en su momento, que el endoso de Mamdani a Valdez amenazaba con provocar fracturas en la coalición que lo llevó al poder.

Lo que, en efecto, ocurrió.

En los últimos días de campaña previo a las primarias, los candidatos se acusaron de parte y parte por sus vínculos con los súper PACs. Reynoso y Won circularon un comunicado conjunto en el que señalaban a Valdez de beneficiarse de un megadonante MAGA. Posteriormente, el equipo de campaña de la legisladora acusó a Reynoso de beneficiarse de un súper PAC de reciente creación. El equipo de la socialista también hizo señalamientos sobre donaciones por parte de AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel), alegato que fue consecuentemente desmentido por el grupo de Reynoso.

Velázquez emplazó directamente a Valdez a que se disculpara sobre lo que consideró “ataques ridículos y divisivos” contra Reynoso.

Las campañas por el distrito 7 también giraron en torno a las propuestas de los candidatos en cuanto a asuntos que atañen a los puertorriqueños.

Durante sus más de 30 años como representante, Vélazquez es reconocida por liderar la discusión en Washington D.C. sobre legislaciones y políticas que afectan a estos ciudadanos estadounidenses en la isla y en la diáspora.

Una de las preguntas que surgió cuando la boricua anunció su retiro en noviembre fue “quién ocuparía sus zapatos”, entre otras cosas, por su impulso a medidas que benefician a los puertorriqueños.

Por ser un territorio, los puertorriqueños en la isla no pueden votar por el presidente; tampoco tienen representación plena en el Congreso. Debido a lo anterior es que los esfuerzos que puedan hacer los políticos a nivel federal, además del comisionado residente, son claves para el beneficio de la comunidad.

En entrevistas con El Diario en febrero y marzo, los tres candidatos afirmaron que los asuntos de Puerto Rico y la diáspora estarían en su agenda de llegar a la Capital federal.

Todos adelantaron que el tema del estatus sería uno de los esenciales.

“Yo estoy muy comprometida en trabajar con la diáspora boricua aquí en Brooklyn, pero también con los puertorriqueños en la isla para luchar por las cosas que necesitan, los recursos, y asegurarme de que la cuestión del estatus sea decidida por los puertorriqueños y no por nadie más”, afirmó Valdez a preguntas de este rotativo.

Valdez dijo que respaldaría legislación como la que Velázquez presentó en el 2021 para una Asamblea de Estatus (Ley de Autodeteminación de Puerto Rico o H.R. 2070).

El primero en presentar una plataforma sobre Puerto Rico fue Reynoso y la enfocó, precisamente, en su intención de radicar nuevamente un proyecto como el 2070.

La plataforma de Valdez incluye, bajo la sección “Un Puerto Rico para su gente”, un compromiso con “continuar la labor de Nydia Velázquez y defender con firmeza los asuntos que afectan tanto a la isla como a las comunidades puertorriqueñas aquí en casa”.

Entre los planes de Valdez figura reintroducir la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico; abolir la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) y poner fin al control de supervisores financieros no electos que han impuesto medidas de austeridad a las familias trabajadoras.

También se comprometió a construir un sistema de energía renovable asequible, fiable y sujeto a rendición de cuentas pública, que sirva a los residentes en lugar de a las empresas de servicios públicos privadas y a los inversores.

Otro de los planes de Valdez de llegar al Congreso es invertir en infraestructura resiliente capaz de resistir huracanes, inundaciones y otros desastres naturales y reducir los costos de los alimentos invirtiendo en los agricultores de Puerto Rico. En la lista de prioridades también figura la derogación de la Ley Jones que encarece el costo de vida de los puertorriqueños al establecer que las mercancías transportadas entre puertos de EE. UU. se realicen en barcos construidos en el país, con bandera de EE.UU. y tripulados por ciudadanos estadounidenses.

En las elecciones de medio término, Valdez se enfrentará al republicano Melvin Rivera, que corrió en primarias sin oposición.

Considerando que el distrito 7 es uno de los más progresistas de NY y del país, la socialista muy probablemente terminará siendo la próxima congresista en el escaño.

Otras contiendas clave para los puertorriqueños

En otras contiendas que involucran a Puerto Rico, la representante del distrito 14, que comprende zonas de El Bronx y Queens, Alexandria Ocasio-Cortez, barrió en las primarias con un 86.9% de los votos.

Felipe García, ejecutivo del campo energético e ingeniero, fue el más que se acercó a AOC con 6.7%. En tercer lugar, quedó Marty Dolan con 5.9%. García es de origen dominicano puertorriqueño.

Ritchie Torres, también de origen boricua, revalidó como nominado demócrata al distrito 15 de El Bronx a pesar de los ataques de rivales como Michael Blake quien lo señaló, principalmente, por sus vínculos con AIPAC y por no pronunciarse en contra del “genocidio” en Palestina.

Torres obtuvo el 71.9% del favor del electorado versus el 21.8% que obtuvo Blake.

José Vega alcanzó 5.6% de los votos para quedar en tercer lugar.

La boricua Jessica González Rojas derrotó a la incumbente Jessica Ramos al Senado Estatal por el Distrito 13 que abarca zonas de Queens.

La socialista democrática venció con prácticamente el 48% de los votos.

Illapa Sairitupac, también respaldado por DSA, aventajaba a la boricua Jasmín Sánchez en la contienda por el distrito 65 de la Asamblea Estatal con un 36.5% de los votos.

La joven, con raíces en Cabo Rojo, había apostado a su bagaje comunitario en Loisaida, en el Bajo Manhattan, para avanzar en la carrera.

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