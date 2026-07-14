Ancianos envenados con monóxido de carbono: doble tragedia en hogar en NJ

Una pareja de ancianos fue hallada sin vida en su hogar en Montvale, condado Bergen de Nueva Jersey, donde los agentes detectaron niveles elevados de monóxido de carbono y gas.

Los servicios de policía y bomberos acudieron a 2 Lexington Lane alrededor de las 9:21 p.m. del sábado para realizar una verificación de bienestar y al llegar percibieron fuertes olores en el interior de la vivienda.

Una vez adentro encontraron muertos a un hombre de 84 años y una mujer de 83. No está claro cuánto tiempo llevaban sin vida. Fueron identificados como Russell y Linda Fraiman, detalló SNJ Today.

En principio se determinó que la causa de los decesos fue inhalación de monóxido de carbono proveniente de un vehículo en marcha dentro del garaje. Las muertes parecen ser accidentales y no se sospecha de la intervención de terceros, acotó NJ.com.

El alcalde Michael Ghassali comentó el domingo en Facebook: «Hoy recibimos noticias desgarradoras. Dos residentes de edad avanzada perdieron trágicamente la vida debido a una intoxicación por monóxido de carbono. Por favor, dediquen unos minutos hoy a verificar que sus detectores de monóxido de carbono funcionen correctamente. Si no tienen uno instalado, les rogamos que lo hagan lo antes posible. Esta sencilla medida podría salvarles la vida o la de un ser querido».

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que puede alcanzar niveles mortales sin previo aviso cuando los hornos, generadores, estufas, chimeneas, vehículos u otros equipos que funcionan con combustible presentan fallos o se utilizan de manera inadecuada. La exposición a este gas puede provocar dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, dolor en el pecho y confusión; sin embargo, las personas que están dormidas pueden fallecer antes de experimentar síntomas evidentes. Las personas mayores y aquellas con afecciones cardíacas o respiratorias son especialmente vulnerables. Las autoridades recomiendan instalar alarmas de monóxido de carbono en todos los niveles de la vivienda y cerca de las zonas donde se duerme, probarlas mensualmente y someter a inspecciones periódicas los aparatos que funcionan con combustible, recordó Pascack Press.

En un caso similar, en noviembre un hombre encontró a sus padres muertos en su apartamento en El Bronx (NYC) donde se detectaron altos niveles de monóxido de carbono.

En 2024 Brandon Miller, millonario de los bienes raíces, fue hallado muerto por intoxicación con monóxido de carbono en su lujoso hogar en Long Island (NY). También ese año Salvatore Strazzullo, abogado que se había hecho un nombre defendiendo a algunas celebridades hasta ser acusado él mismo de estafar a sus clientes, fue hallado muerto dentro de un auto estacionado afuera de la casa de sus padres en Brooklyn (NYC) por aparente intoxicación por monóxido de carbono.

En 2020 Fotis Dulos (52) murió tras agonizar dos días en un hospital en El Bronx (NYC) por auto envenenamiento con monóxido de carbono en el garaje de su casa en Farmington (Connecticut) luego de ser acusado de matar a su esposa.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda