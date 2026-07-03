Texas concentra 1.1 millones de negocios hispanos: estas son las oportunidades que ofrece a emprendedores de Nueva York

Emprender en estados con altos costos como Nueva York y Nueva Jersey representa un desafío creciente para muchos pequeños empresarios. En cambio, Texas se ha consolidado como uno de los principales destinos para expandir o iniciar un negocio.

Con 1.1 millones de empresas pertenecientes a empresarios hispanos y una economía latina que ya supera los $4 billones, el estado ofrece menores costos operativos, acceso a capital y un ecosistema empresarial que favorece el crecimiento, explicó Ramiro A. Cavazos, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC), en exclusiva con El Diario.

Para Cavazos, la diferencia de estos ecosistemas empresariales no está solo en cuánto dinero invierte un emprendedor al llegar a Texas, sino en cómo se integra al mercado. Los negocios hispanos que más han crecido son aquellos que construyen relaciones desde el primer día con cámaras de comercio, redes empresariales y socios estratégicos, mientras que quienes intentan abrirse camino en solitario cometen uno de los errores más costosos para quienes buscan expandirse.

El modelo de desarrollo que lo explica todo desde hace 2 décadas

El entrevistado señala que esta historia se remonta a más de dos décadas, hasta conformar la realidad empresarial que hoy conocemos:

“Tuve la oportunidad de ayudar a liderar ese esfuerzo a principios de los años 2000 y de desarrollar el programa de proveedores Maestros junto a él”, sostuvo Cavazos en referencia a la planta de manufactura de Toyota en San Antonio, un proyecto que él mismo ayudó a estructurar y que se convirtió en modelo de inclusión empresarial a escala.

Este programa conectó a pequeños proveedores hispanos con Toyota desde el arranque de operaciones. Ese modelo demostró que la inclusión intencional de negocios hispanos en cadenas de suministro de empresas ancla no solo beneficia a los empresarios, también genera empleos locales, base fiscal y ecosistemas de proveeduría que se sostienen décadas después, señala.

Un factor clave en ese ecosistema es que Texas no tiene impuesto estatal sobre el ingreso personal, lo que representa un ahorro directo y recurrente para cualquier dueño de negocio residente.

¿Qué tiene Texas que Nueva York no puede replicar fácilmente?

Para los emprendedores que operan hoy en estados de alto costo, Cavazos advierte que el problema en mercados como Nueva York o Nueva Jersey no es la falta de oportunidades, sino la velocidad a la que se puede operar.

“Los emprendedores pueden moverse más rápido aquí, ya sea para asegurar un espacio físico, contratar talento o expandir operaciones. El entorno regulatorio es generalmente más predecible y favorable a los negocios de lo que muchos emprendedores costeros conocen”, afirmó Cavazos.

Esa diferencia de velocidad se traduce en tiempo para comenzar a operar: un local comercial que en Houston tarda semanas en estar listo para abrir puede tardar meses en Manhattan, entre permisos, depósitos y regulaciones de zonificación. Para un negocio de servicios, construcción o logística, los tres sectores con mayor crecimiento hispano en Texas según la USHCC, ese diferencial puede determinar si un contrato se gana o se pierde.

Los sectores con mayor potencial de crecimiento en Texas hoy:

La USHCC identificó las industrias con mayor tracción para empresarios hispanos en Texas durante 2025 y 2026:

Construcción : el sector que concentró el mayor porcentaje de solicitudes de financiamiento de negocios latinos a nivel nacional, según la Administración de Pequeños Negocios (SBA).

: el sector que concentró el mayor porcentaje de solicitudes de financiamiento de negocios latinos a nivel nacional, según la Administración de Pequeños Negocios (SBA). Logística y cadena de suministro

Energía y manufactura avanzada

Servicios profesionales y tecnología

Comercio internacional y servicios de salud: especialmente para empresas con experiencia transfronteriza

Pero también la inteligencia artificial está abriendo puertas. “Los servicios relacionados con tecnología e IA están abriendo nuevas puertas, particularmente para emprendedores más jóvenes”, indicó Cavazos.

El error que más cuesta: llegar, pero no contar con una red de apoyo

Cavazos advirtió que hay un error común entre los empresarios que llegan a Texas desde otros mercados, que provoca que no tengan los resultados deseados o bien que el proyecto no cristalice:

“Uno de los errores más grandes es asumir que el éxito en un mercado se transferirá automáticamente a otro. Texas es un estado increíblemente diverso, y cada región tiene su propio clima de negocios, su propia base de clientes y su propia dinámica competitiva”, señaló.

Pero hay un segundo error todavía más costoso: ir solo. “Ir por su cuenta es uno de los errores más caros que un emprendedor puede cometer en un nuevo mercado”, agregó Cavazos.

En cambio, las empresas hispanas que más han escalado en Texas son las que construyeron relaciones antes de necesitarlas, con cámaras de comercio locales, socios de industria y redes de pares.

Las mujeres latinas: el motor más pujante del ecosistema

Un dato relevante del ecosistema de negocios en Texas es el papel de las mujeres empresarias y su desarrollo acelerado:

Existen entre 2 y 3 millones de negocios propiedad de mujeres latinas en todo el país, que generan más de $170 mil millones en ingresos anuales y emplean a cientos de miles de trabajadores. Solo en Texas hay casi 300,000 empresas propiedad de mujeres latinas.

“Texas es uno de los motores más poderosos del emprendimiento latino en el país”, afirmó el entrevistado.

De acuerdo con la SBA, los hispanos son propietarios mayoritarios de más de 5 millones de negocios en todo el país, y el número de empresas latinas con empleados creció un 44% entre 2018 y 2023.

Fort Worth, septiembre: la cita que puede cambiar un negocio en una semana

Para conocer más sobre las oportunidades de negocio en Texas, la USHCC realizará su Conferencia Nacional, del 14 al 16 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Fort Worth, Texas, bajo el tema “Unstoppable: Achieving Success and Powering America’s Growth” (Imparable: Logrando el éxito e impulsando el crecimiento de Estados Unidos).

“Nuestra Conferencia Nacional en septiembre reúne a emprendedores, inversionistas y legisladores de maneras que pueden acelerar años de construcción de relaciones en una sola semana”, sostuvo Cavazos.

Las fechas clave para quienes consideren asistir son:

Nominaciones para premios cierran el 3 de agosto

El registro anticipado vence el 7 de agosto y el bloque de hotel el 14 de agosto

y el bloque de hotel el El registro final cierra el 9 de septiembre

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la USHCC y su importancia para empresarios hispanos

¿Cuántas empresas hispanas hay en Texas?

Texas concentra más de 1.1 millones de empresas hispanas, incluyendo casi 300,000 negocios propiedad de mujeres latinas. Es el estado con mayor concentración de empresas latinas en el país.

¿Vale la pena mudarse de Nueva York a Texas para emprender?

Según Ramiro A. Cavazos, Texas ofrece costos menores en renta, impuestos y regulación, además de mayor velocidad para operar. Sin embargo, el éxito depende de entender el mercado local y construir redes de negocio previas.

¿Qué industrias tienen más oportunidades para empresarios hispanos en Texas?

Construcción, logística, energía, manufactura avanzada y servicios profesionales son los sectores de mayor crecimiento. Los servicios tecnológicos e IA representan una oportunidad emergente, especialmente para emprendedores jóvenes.

¿Cuánto vale la economía hispana en Estados Unidos?

La economía hispana en EE.UU. superó los $4 billones de dólares y crece más del doble que la economía general del país. Los negocios hispanos con empleados crecieron un 44% entre 2018 y 2023, según datos de la SBA y la USHCC.

¿Dónde y cuándo es la conferencia nacional de la USHCC en 2026?

La 47 Conferencia Nacional de la USHCC se celebra del 14 al 16 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Fort Worth, Texas. El registro anticipado cierra el 7 de agosto en: register.ushcc.com/nationalconference

¿Qué ventaja concreta tiene Texas sobre otros estados para negocios hispanos?

Texas no tiene impuesto estatal sobre el ingreso personal, tiene costos laborales y de renta comercial inferiores a los mercados costeros, y cuenta con un ecosistema de cámaras de comercio hispanas con acceso a capital y cadenas de suministro de empresas ancla.

Conclusión

El crecimiento de los negocios hispanos en Texas lleva décadas construyéndose y actualmente ostenta un ecosistema de más de un millón de empresas, gracias a la velocidad con la que pueden entrar en operación.

En un contexto donde los aranceles, la inflación y los costos operativos en estados como Nueva York continúan presionando a los pequeños empresarios, la brecha de competitividad entre mercados se está ensanchando. Un emprendedor hispano que no haya evaluado seriamente Texas como próximo destino de negocio podría dejar sobre la mesa no solo costos más bajos, sino acceso a cadenas de suministro y redes de capital que en los mercados costeros no están disponibles al mismo precio.

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