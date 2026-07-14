España anula a Francia y se mete en la final del Mundial 2026

España derrotó 2-0 a Francia e inscribió su nombre en la gran final del Mundial 2026. El combinado español llega a su segunda final en la historia de los Mundiales.

Mike Oyarzabal y Pedro Porro anotaron los goles para el equipo de España que tuvo una defensa perfecta ante el tridente ofensivo de Michael Olise, Ousmane Dembele y Kylian Mbappé.

España vuelve a una final del Mundial, 16 años después que consiguió su primer título en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Francia se queda cortó y no tendrá revancha tras Qatar 2022.

PEDRO POROOOO ?



2-0 SPAIN IN THE SEMIFINALS! pic.twitter.com/FxMiGlJE92 — FOX Sports (@FOXSports) July 14, 2026

España llega a final del Mundial 2026 con una defensa casi perfecta

El equipo de España ha mostrado una de las mejores defensas en este Mundial y solo ha recibido un gol. El único gol que ha encajado fue en cuartos de final ante Bélgica.

España logró mantener el arco en cero ante rivales como Portugal, Francia, Uruguay, Austria, entre otros.

Oyarzabal abrió el marcador en el minuto 22 a través del penal que provocó Lamine Yamal de forma clara.

El conjunto francés no logró inquietar de gran forma a la defensa de España con buenos despliegues de Marc Cucurella, Álex Baena y Pedro Porro. Además de un gran partido de Rodri en el mediocampo.

GOOOOAAL FROM THE SPOT! Spain takes the lead!



Mikel Oyarzabal scores his 5th goal of the 2026 FIFA World Cup ?? pic.twitter.com/as5Ti2YEzd — FOX Sports (@FOXSports) July 14, 2026

Y cuando Francia lo buscaba igualar, una pared entre Porro y Dani Olmo, dejó solo al lateral contra Maignan para convertir el 2-0.

Didiers Deschamps metió cambios para buscar un revulsivo, pero solo pudo conseguir un par de remates de Mbappé frente al arco.

Se cumple la maldición del Balón de Oro para Francia

Francia quedó eliminada y se cumple la maldición de que el equipo que tiene al Balón de Oro actual nunca ha ganado el Mundial.

En este caso Ousmane Dembele, ganador del Balón de Oro 2025, pierde y se despide de la oportunidad de ganar la copa.

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