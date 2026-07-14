Balogun habló tras polémica de la tarjeta roja e injerencia de Trump en la FIFA: “Sabía que causaría controversia”

A días de la eliminación de Estados Unidos y con el Mundial 2026 en etapa culminante, este martes Folarin Balogun habló tras la polémica de la tarjeta roja y la llamada de Donald Trump a la FIFA.

El delantero del Mónaco explicó en una entrevista con CBS Mornings cómo vivió la expulsión ante Bosnia, el impacto que trajo al vestuario y el giro inesperado que provocó la llamada de Donald Trump a Gianni Infantino.

El delantero describió que la polémica con la tarjeta roja generó un ambiente extraño en la concentración. Inicialmente, celebró que su castigo fuera aplazado y pudiera volver al grupo.

No obstante, se dio cuenta de que mediáticamente sería contraproducente. “Mi reacción inicial fue de alegría por estar de vuelta en el equipo. Pero, al reflexionar, me di cuenta de que esto causaría mucha controversia”, afirmó.

Según él, ese clima también alcanzó al resto de la plantilla: “Podía percibir cierto nerviosismo en mis compañeros, porque es algo muy particular”.

Balogun explicó que trató de enfocarse en el partido, aunque la distracción era evidente. Durante los primeros días dejó de entrenar con el grupo y asumió un rol de apoyo.

Sin embargo, todo cambió cuando, tras la intervención de Trump ante Infantino, le informaron que podía reincorporarse. “Uno o dos días antes del partido me dicen que estoy de vuelta en el equipo”, relató.

Folarin Balogun tells CBS Mornings what was going through his mind when he received a red card at the U.S. men’s #WorldCup game against Bosnia and Herzegovina: “I was definitely in shock.”



He said he was “happy to be back on the team” after President Trump spoke to FIFA? pic.twitter.com/zY6Y46Tmjc — CBS Mornings (@CBSMornings) July 14, 2026

¿Cómo vivió su expulsión?

Balogun recordó que la acción que terminó en tarjeta roja lo tomó por sorpresa. Dijo que estaba “en shock” porque, según él, “no fue una entrada” y su reacción en la cancha lo evidenció.

En medio de la frustración, aceptó la decisión arbitral, pero insistió en que “cuando algo no es intencionado, nunca puede ser tarjeta roja”.

Para el atacante, la jugada fue “una situación desafortunada” que dejó a Estados Unidos con 10 y aumentó la presión sobre el equipo.

La polémica surgió tras el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, donde el árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Balogun por un planchazo involuntario.

Días después, la FIFA y su Comité de Disciplina suspendieron la sanción por la tarjeta roja. Horas antes del partido, Donald Trump admitió que llamó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la tarjeta roja impuesta a Folarin Balogun.

En una declaración desde la Casa Blanca, Trump reconoció que pidió una revisión de la sanción que dejaba al delantero fuera del próximo partido de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

Posteriormente, Gianni Infantino admitió que habló con Donald Trump sobre la polémica roja a Folarin Balogun, pero aseguró que la FIFA no intervino y que la decisión de levantar la sanción fue tomada por “órganos independientes”.

Estados Unidos quedó fuera del Mundial tras caer 1-4 ante Bélgica en Seattle, con doblete de Charles De Ketelaere, goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, y el descuento de Malik Tillman.



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