Hoy se estrena el nuevo melodrama de Televisa Univisión “Corazón de Oro”

La cadena de Televisa Univisión anunció que este martes, 14 de julio, se estrenará la nueva novela de melodrama producida por Pedro Ortiz, “Corazón de Oro”, una emotiva historia que tendrá la emisión de cada nuevo capítulo a las 10 p.m. ET/ 9 p.m. CT.

Esta producción cuenta con un reparto que llama mucho la atención, iniciando por los líderes del elenco: Mayrín Villanueva como Luz, Gala Montes interpretará a Catalina (hija de Luz), Sergio Klainer como Antonio y Gabriel Soto como Miguel Ángel Arango.

Lo que debes saber sobre “Corazón de Oro”

Este melodrama cuenta la historia de Luz, quien es capaz de dar su vida por su hija Catalina, logrando hacer todo lo que está en sus manos para protegerla a pesar de no contar con una calidad de vida deseada.

Sus vidas cambian cuando Antonio, antiguo jefe de Luz, le deja una poderosa herencia para compensar años de sufrimiento y un secreto familiar enterrado. No obstante, Luz deberá tomar una decisión importante cuando se entera de que su hija Catalina está envuelta en un asesinato, lo que aumenta exponencialmente la tensión de la trama. ¿Entregar a Catalina a la justicia o esconderla y protegerla? Es el dilema al que deberá enfrentarse Luz.

A la complejidad emocional se suma Miguel Ángel Arango-Nova (Gabriel Soto), un noble abogado invidente que ha llevado un profundo amor por Luz durante más de dos décadas. Tras haberse reencontrado recientemente con Luz después de años de separación, su amor incondicional se convierte en su máxima motivación para enfrentar a los adversarios de la familia y la guerra corporativa que amenaza con separarlos.

Hablan los protagonistas

Dos de los personajes principales de esta telenovela, Marín Villanueva y Gabriel Soto, estuvieron en el programa Despierta América para conversar sobre el estreno de “Corazón de Oro”.

“Un gran reto actoral, estuvo tomando asesorías con la directora del Instituto de la Ceguera de la Ciudad de México, para adentrarme un poco en la piel de este personaje con una discapacidad visual”, señaló Soto sobre el abogado Miguel Arango.

Mientras que Villanueva, expresó: “Siempre se agradece tener un compañero con el que puedas sentirte en confianza, que te puedas sentir libre. Hay buena energía en el set, se trabaja desde el corazón“, recordando que tiene una gran relación de amistad con Soto.

Otros personajes que acompañan el elenco de la novela

El elenco estelar también incluye a Diego Olivera, Andrea Torre, Rafael Novoa, Juan Pablo Gil, Julio Mannino, Mariazel, Juan Ángel Esparza, Moisés Peñaloza, Fernando Robles, Andrea Rossell, Alejandra Andreu, Erika de la Rosa, Gia Franceschi, Valeria Florian, Ligia Uriarte, Marco Cordero, Paulo Santiago, Alejandro Goguet, María Rocío García, Deicardi Díaz y Daniela Gallardo, entre otros.