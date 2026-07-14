ICE suspende controles de tráfico tras muertes de inmigrantes en operativos de Maine y Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó detener temporalmente las paradas vehiculares realizadas por sus agentes luego de dos incidentes mortales registrados en una misma semana en Maine y Texas, según reportaron este martes medios estadounidenses.

La instrucción interna impide, hasta nuevo aviso, que los agentes de la agencia realicen controles de tráfico o detengan vehículos como parte de sus operaciones migratorias, de acuerdo con fuentes citadas por CNN y Fox News.

La nueva orden está dirigida a los funcionarios de la División de Operaciones de Control y Expulsión (ERO), la unidad de ICE encargada de localizar, detener y deportar inmigrantes.

Según la información difundida por CNN, los agentes de esa división deberán coordinar con otras autoridades cuando sea necesario detener un automóvil durante una operación migratoria.

Medida luego de muertes

La decisión se tomó después de la muerte de un colombiano de 26 años en Biddeford, Maine, durante un operativo de ICE. La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente! identificaron a la víctima como un hombre con permiso de trabajo y número de Seguro Social.

El senador estatal de Maine Andy King afirmó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le explicó que el agente involucrado disparó después de que el joven presuntamente intentara usar su vehículo contra los funcionarios que buscaban detenerlo.

Ese argumento coincide con la versión que ICE ofreció en otros casos recientes de uso de fuerza letal. En enero, un agente de la agencia disparó contra la ciudadana estadounidense Renée Good durante un operativo en Minnesota, bajo una justificación similar relacionada con un vehículo.

La medida también ocurre después de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, durante un operativo de ICE días antes del incidente ocurrido en Maine.

El DHS aseguró que Salgado Araujo se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria y sostuvo que el agente disparó luego de que el mexicano intentara embestirlo con su vehículo.

Los dos fallecimientos han provocado reclamos de organizaciones defensoras de inmigrantes, que han pedido investigaciones sobre las actuaciones de los agentes federales y mayor transparencia en los operativos.

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