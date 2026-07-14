Krispy Kreme venderá docenas de donas por solo 89 centavos este viernes

Krispy Kreme celebrará su aniversario número 89 con una promoción especial para sus clientes en Estados Unidos. Durante un solo día, la cadena permitirá comprar una docena de sus tradicionales donas Original Glazed por apenas 89 centavos, aunque será necesario adquirir primero otra docena a precio regular.

Cómo obtener una docena por $0.89

La promoción estará disponible únicamente el viernes 17 de julio en las sucursales participantes de Krispy Kreme en Estados Unidos.

Para conseguir el precio especial, los clientes deberán comprar cualquier docena de donas a precio regular.

Con esa compra podrán añadir una docena de Original Glazed por 89 centavos.

La empresa estableció límites diferentes según el método de compra.

En las tiendas y ventanillas de autoservicio se podrán adquirir hasta dos docenas con el precio promocional.

En los pedidos realizados por internet para recoger o recibir a domicilio, el límite será de una docena rebajada.

La oferta estará sujeta a la disponibilidad de productos y solo aplicará durante la jornada del viernes.

Una promoción para agradecer a los clientes

Alison Holder, directora de Marca y Producto de Krispy Kreme, explicó que la celebración está pensada como un reconocimiento a quienes han acompañado a la empresa durante casi nueve décadas.

“Cada cumpleaños de Krispy Kreme es realmente una celebración de nuestros seguidores”, declaró.

“Ofrecer docenas de Original Glazed por solo 89 centavos es nuestra manera de agradecer a los clientes que hacen de Krispy Kreme parte de sus celebraciones, tradiciones y momentos dulces de todos los días”, añadió.

La historia de Krispy Kreme comenzó en 1937

La compañía fue fundada en 1937, cuando Vernon Rudolph abrió la primera tienda de Krispy Kreme en Winston-Salem, Carolina del Norte, y comenzó a preparar donas recién hechas.

Según la historia de la marca, el aroma que salía del establecimiento atrajo a personas que pasaban por la calle y comenzaron a preguntar si podían comprar las donas calientes directamente en la panadería.

Ante el creciente interés, Rudolph abrió un espacio en una de las paredes exteriores del local para vender las Original Glazed directamente a los clientes desde la acera.

Aquella pequeña operación terminó convirtiéndose en una empresa internacional.

Actualmente, Krispy Kreme tiene presencia en más de 40 países y continúa utilizando la Original Glazed como uno de sus productos más representativos.

La cadena también mantiene su conocida Hot Light, la luz que se enciende en determinadas sucursales para indicar que las donas recién preparadas están disponibles.

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