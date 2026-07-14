La hermana de Lindsey Graham asumió oficialmente su escaño en el Senado

Darline Graham Nordone asumió este martes como senadora de Estados Unidos en representación de Carolina del Sur, tras ser designada para ocupar el escaño que dejó vacante su hermano, el fallecido senador republicano Lindsey Graham.

Nordone prestó juramento en el Senado ante la presencia de legisladores, exsenadores, integrantes de la delegación de Carolina del Sur en la Cámara de Representantes y funcionarios de la Administración de Donald Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Con su llegada al Senado, Nordone se convirtió en la primera mujer en representar a Carolina del Sur en la Cámara Alta y en la primera hermana en ocupar un escaño del Senado que pertenecía a su hermano.

Su incorporación permitió a los republicanos recuperar una mayoría de 53 escaños frente a 47 demócratas en el Senado, en momentos en que el Congreso se prepara para debatir nuevas iniciativas legislativas.

El nombramiento se concretó apenas días después de la muerte de Lindsey Graham, quien falleció el sábado a los 71 años por un desgarro en la aorta, según informes preliminares.

Antes de que el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunciara la designación, Trump había expresado públicamente su respaldo a Nordone para ocupar temporalmente el puesto.

“Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Ley de Carolina del Sur

La normativa de Carolina del Sur establece que el gobernador debe nombrar a un sustituto cuando queda vacante un escaño del Senado federal. La persona elegida permanece en el cargo hasta la celebración de una elección especial.

Nordone ocupará el puesto hasta enero de 2027, cuando concluye el actual periodo legislativo. Posteriormente, buscará competir por un mandato completo de seis años en las primarias republicanas especiales previstas para agosto.

La relación entre Nordone y Lindsey Graham fue cercana durante décadas. Tras la muerte de sus padres, Graham asumió su tutela legal y posteriormente la adoptó para que pudiera acceder a beneficios militares después de incorporarse a la Fuerza Aérea.

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