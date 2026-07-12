Zelensky lamenta la muerte de Lindsey Graham, “líder decidido” y “ferviente defensor” de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentó este domingo la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham, con el que Ucrania pierde a un “ferviente defensor” y Estados Unidos y el mundo a un “líder decidido”.

“Me entristece profundamente la noticia de la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham. Lindsey fue un auténtico defensor de la libertad y de los valores que hacen que nuestro mundo sea más seguro”, escribió en un mensaje en X.

Deeply saddened by the news of the passing of United States Senator Lindsey Graham. Lindsey was a true defender of freedom and the values that make our world safer.



He visited Ukraine ten times during the years of Russia's full-scale invasion and was here with our people when it? pic.twitter.com/7oE2F5ZDAy — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

Afirmó del senador que fue un “ferviente defensor del apoyo bipartidista y bicameral a Ucrania” y destacó que en las últimas semanas había estado trabajando en importantes iniciativas que podrían ayudar a acercar la paz, incluidas sanciones más severas contra Rusia.

“Siempre le estaremos especialmente agradecidos por el reconocimiento a nuestro pueblo y por sus palabras de admiración hacia el valor de los defensores de Ucrania”, añadió.

Recordó que visitó Ucrania en diez ocasiones desde que Rusia inició su invasión a gran escala.

“Estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba. Mantuvimos un diálogo constante, y echaré de menos nuestras conversaciones. Nos reunimos dos veces solo en la última semana”.

Según Zelensky, “Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido”.

El presidente ucraniano trasladó sus condolencias a la familia de Graham, a sus seres queridos y “a todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado”.

Zelensky se reunió con Graham en Kiev el pasado viernes en un encuentro en el que abordaron el refuerzo de las sanciones contra Rusia y las necesidades urgentes de Ucrania en materia de defensa aérea, según informó entonces el presidente ucraniano.

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