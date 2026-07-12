Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: “Era un verdadero patriota”

El presidente Donald Trump lamentó públicamente el fallecimiento del senador republicano Lindsey Graham, a quien calificó de manera directa como “un auténtico Patriota estadounidense”.

La reacción del mandatario se produjo pocos minutos después de confirmarse el deceso del legislador por Carolina del Sur, cuya campaña de reelección para las elecciones de medio término de noviembre contaba con el respaldo de la Casa Blanca.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!”, declaró el mandatario a través de su plataforma de Truth Social.

President Donald J. Trump on the passing of Senator Lindsey Graham: pic.twitter.com/m2Mb5m1EKz — The White House (@WhiteHouse) July 12, 2026

Confirmación oficial de la muerte de Graham

La oficina del legislador ratificó la noticia el domingo por la mañana mediante un comunicado difundido en la red social X.

“En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”, señaló su despacho.

Graham se encontraba ejerciendo su cuarto mandato consecutivo de seis años en la cámara alta. El congresista destacaba en el Congreso por mantener una línea rígida hacia Irán y una postura de apoyo activo a Israel.

Por su perfil internacional, diversas autoridades del gobierno israelí, como el presidente Isaac Herzog y el ministro de Defensa, Israel Katz, emitieron declaraciones de pésame. Dos días antes de su muerte, Graham estuvo en Kiev en un encuentro oficial con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

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