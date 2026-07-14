Petro califica de “asesinato” la muerte de colombiano en operativo de ICE y señala a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este martes como un “asesinato” la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine y pidió una respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó que el joven, de 26 años, fue asesinado “por creerlo un ser inferior y sin derechos” y responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos por lo ocurrido.

“Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del Gobierno de los EE.UU.”, escribió Petro. Además, dijo esperar que el servicio exterior colombiano actúe con rapidez para que los responsables “paguen por su homicidio”.

El mandatario también dirigió un mensaje a la Casa Blanca. “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, señaló.

Petro sostuvo que la muerte de Durán constituye una “víctima de Estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales”, una práctica que, recordó, está “prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”.

Lo que se sabe

Johan Sebastián Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga, en el departamento de Santander, emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, Maine. Falleció el lunes durante un operativo migratorio que ha provocado protestas y llamados a una investigación independiente.

Su padre, Omar Durán, aseguró en una entrevista con Blu Radio que el joven contaba con permiso de trabajo y cumplía con los trámites exigidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

“Él tenía su permiso de trabajo (…) Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían”, afirmó.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó sus condolencias a la familia e informó que brinda asistencia consular. Además, indicó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información y aclaraciones sobre las circunstancias de la muerte.

El ICE sostiene que uno de sus agentes disparó después de que Durán Guerrero intentara utilizar su vehículo como arma contra funcionarios de la agencia durante el operativo. Sin embargo, testigos y videos difundidos por medios locales han puesto en duda esa versión al mostrar el automóvil desplazándose sin control tras los disparos.

El caso permanece bajo investigación de la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública del estado y el FBI.

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