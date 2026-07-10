Fiscalía de Harris investiga muerte del mexicano Lorenzo Salgado durante operativo de ICE

Sean Teare, fiscal general del condado de Harris, confirmó este viernes que su oficina realiza una investigación paralela sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció el martes tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Aseguró que el hecho de que los involucrados sean oficiales federales no impide la actuación de las autoridades locales.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la congresista demócrata Sylvia García, el fiscal explicó que su oficina enfrenta obstáculos para acceder a información del caso, incluido el acceso a la escena donde ocurrió el tiroteo.

“Desde el martes, cuando ocurrió este incidente, hemos estado llevando a cabo nuestra propia investigación. Investigamos cada tiroteo en el que participa un agente en el condado de Harris cuando involucra a una agencia que no es ICE”, afirmó.

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare. Foto: Annie Mulligan / AP

Teare agregó que la Fiscalía acostumbra realizar investigaciones paralelas en coordinación con agencias federales, estatales y locales. Señaló que, en circunstancias normales, las distintas autoridades colaboran en este tipo de casos para determinar conjuntamente el curso de la investigación y, en la mayoría de las ocasiones, presentar el expediente ante un gran jurado.

Aseguró, sin embargo, que en esta ocasión su oficina no fue convocada al lugar de los hechos.

“No fuimos invitados a esta escena el martes. Mis investigadores y mi división de derechos civiles han estado allí prácticamente desde el momento en que se reveló la escena, buscando grabaciones de vigilancia, hablando con testigos, haciendo todo lo que podemos y hacemos en cada caso para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y justa, para que podamos ser transparentes con nuestra comunidad”, manifestó.

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