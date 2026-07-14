Protestan frente a oficina de la senadora de Maine, Susan Collins, tras la muerte de colombiano que involucró a ICE

Manifestantes marcharon hacia la oficina de la senadora republicana por Maine, Susan Collins, bajo la consigna “¡Fuera!”, tras el tiroteo donde murió el colombiano Joan Sebastián Guerrero, que incolucró a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La protesta se centró en cuestionar la decisión de la legisladora de votar a favor de aprobar el financiamiento de dicha agencia federal el mes pasado, y que destinar $70 mil millones de dólares adicionales en fondos federales para el ICE, que fue propuesto por el presidente Donald Trump.

“Los votantes de todo Maine no creen que haya forma de reformar esta agencia. Creen que debe ser abolida”, afirmó Nathan Bernard, corresponsal de Drop Site News en Maine en declaraciones recogidas por la organización Democracy Now.

Protestors marched outside of Sen. Susan Collins' (R-ME) state office after a shooting in Maine involving an ICE agent. They called for new leadership, chanting, "vote her out." Collins had previously demanded an impartial probe into the shooting. pic.twitter.com/SGDF8hXRWn — The Hill (@thehill) July 14, 2026

Identificación de la víctima y rechazo organizado

Entretanto, la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente! confirmaron el lunes la identidad y nacionalidad del fallecido, y detallaron que el joven llegó al estado con el objetivo de vivir y trabajar. Ambas entidades manifestaron su rechazo ante la actuación del cuerpo de seguridad federal.

“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable”, indicaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto, donde añadieron que la familia “llora ahora su muerte tras un incidente relacionado con ICE”.

Estos grupos denunciaron además haber recibido reportes de residentes que afirmaron que agentes migratorios continuaban realizando operativos en la zona después del tiroteo, situación que calificaron como “profundamente inquietante”.

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