Trump reitera que EE.UU. mantiene el control total del petróleo de Venezuela

El presidente Donald Trump sostuvo que la administración norteamericana mantiene bajo su control las reservas de crudo de Venezuela, y afirmó que esto sitúa la disponibilidad de recursos energéticos de su país por encima de la mitad de todo el abastecimiento mundial.

“Tenemos más petróleo que cualquier otro país del mundo. Cuando sumas a Venezuela, que ha sido increíble, que tiene enormes cantidades de petróleo que controlamos, tenemos más del 50 % del suministro mundial. No lo necesitamos“, precisó el mandatario el lunes desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Exigencia de reembolsos financieros a países aliados

El republicano también defendió la aplicación de cobros a diversas naciones aliadas en la región de Medio Oriente por las operaciones de vigilancia en el estrecho de Ormuz. Entre los países señalados como beneficiarios de este despliegue militar se encuentran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin y Kuwait.

“Queremos que nos reembolsen, porque estamos protegiendo una parte muy rica del mundo. Estamos gastando dinero y, por eso, vamos a recibir un reembolso por esa protección de los países a los que estamos ayudando“, agregó.

Por otra parte, Trump detalló la afectación sustancial del equipamiento de Irán, precisando el cese operativo de 159 embarcaciones, 230 aviones de combate, infraestructura de radares y sistemas de defensa aérea, junto con bajas en su liderazgo de la cúpula militar.

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