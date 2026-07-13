Trump: “Nos encargaremos” si Irán almacena drones en Cuba

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que su Gobierno investiga si Irán mantiene drones almacenados en Cuba y aseguró que Washington actuará si confirma la presencia de ese armamento en la isla.

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello”, declaró Trump durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval. “No vamos a permitir que eso suceda”, agregó al referirse a la presunta presencia de drones iraníes en territorio cubano.

Las declaraciones se producen en medio del aumento de la presión de la Administración estadounidense sobre el Gobierno de Cuba, que en las últimas semanas ha ampliado el alcance de sus sanciones contra funcionarios y empresas estatales de la isla.

Como parte de esas medidas, Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades vinculadas al Estado cubano, entre ellas Enetec S.A., Coreydan S.A., el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex) y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar).

Según el Departamento de Estado, las designaciones buscan “impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente”.

Las entidades sancionadas participan en actividades relacionadas con la importación y exportación de combustibles, así como en operaciones de comercio exterior y transporte marítimo.

Las nuevas restricciones se suman a las impuestas en junio contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel; varios de sus familiares, y Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro.

Además, el Departamento de Justicia presentó una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano, un hecho en el que murieron cuatro personas.

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