Día Nacional del Helado: estas tiendas darán helados gratis y descuentos el 19 de julio

El próximo 19 de julio, los amantes del helado en Estados Unidos tendrán una buena razón para celebrar. Con motivo del Día Nacional del Helado, varias cadenas ofrecerán promociones especiales que incluyen helados gratis, descuentos y ofertas exclusivas para clientes registrados en sus programas de recompensas.

Las promociones estarán disponibles por tiempo limitado y, en algunos casos, requerirán que los clientes sean miembros de los programas de lealtad de cada establecimiento o utilicen sus aplicaciones móviles.

Dairy Queen regalará Dilly Bars

Dairy Queen anunció que los miembros de DQ Rewards podrán obtener un Dilly Bar gratis al realizar una compra mínima de $1 a través de la aplicación oficial de la cadena.

La promoción estará disponible únicamente para quienes formen parte del programa de recompensas.

Baskin-Robbins tendrá descuentos especiales

Los clientes inscritos en el programa de recompensas de Baskin-Robbins podrán ahorrar $5 en compras de $20 o más hasta el 25 de julio.

Además, la cadena informó que el 26 de julio ofrecerá una promoción de compra uno y llévate otro gratis (BOGO) en conos sencillos para los miembros de Rewards.

Marble Slab Creamery regalará helado

Los integrantes del programa de lealtad de Marble Slab Creamery recibirán un helado pequeño completamente gratis como parte de la celebración del Día Nacional del Helado.

Dippin’ Dots ofrecerá mini vasos gratis

Dippin’ Dots regalará un mini vaso gratuito del sabor que elija el cliente durante una ventana de dos horas en sus sucursales franquiciadas.

El horario exacto dependerá de cada establecimiento, por lo que la empresa recomienda consultar previamente la ubicación más cercana.

Además, los visitantes podrán participar en un sorteo para ganar helado gratis durante un año.

Friendly’s entregará miles de porciones gratuitas

Friendly’s ofrecerá un cono o una porción de helado gratis a todos los visitantes de sus restaurantes participantes en todo Estados Unidos.

A diferencia de otras promociones, no será necesario pertenecer a un programa de recompensas ni realizar ninguna compra.

La cadena estima repartir entre 12,000 y 15,000 porciones gratuitas durante la jornada.

Stop & Shop regalará envases de helado

La cadena de supermercados Stop & Shop también se unirá a la celebración con una promoción que estará vigente hasta el 23 de julio.

Los clientes con una cuenta GO Rewards podrán obtener un envase gratuito de 1.5 cuartos de galón de helado de la marca de la tienda sin necesidad de realizar una compra. Para reclamarlo deberán registrarse en un quiosco Savings Station dentro de la sucursal.

Entre los 15 sabores disponibles se encuentran Moose Tracks, Cookies & Cream y Vanilla Bean.

Una celebración con promociones por tiempo limitado

Aunque el Día Nacional del Helado se celebra el 19 de julio, algunas promociones permanecerán disponibles varios días más, mientras que otras únicamente aplicarán ese sábado.

Debido a que varias ofertas están dirigidas exclusivamente a miembros de programas de recompensas o requieren el uso de aplicaciones móviles, las cadenas recomiendan registrarse con anticipación para aprovechar los beneficios y consultar la disponibilidad en cada establecimiento participante.

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