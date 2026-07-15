Liga MX anuncia a los 26 jugadores para Juego de Estrellas vs. MLS

La Liga MX anunció la plantilla de 26 jugadores que estará en el Juego de Estrellas de la MLS que se celebrará el próximo 29 de julio en Chicago.

A esta plantilla se le sumarán dos jugadores, que en unos días elegirá el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola.

En el equipo, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, destacan el defensa colombiano Willer Ditta y los mexicanos Israel Reyes, Jesús Gallardo, el portero Keylor Navas, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Armando González.

La Liga BBVA MX presenta al equipo de estrellas que disputará el All-Star Game 2026 ante la MLS. ?? pic.twitter.com/fhxLnmK8eJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

Equipo de la Liga MX para el Juego de Estrellas vs MLS

Guardametas: Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres).

Defensas: Bruno Méndez (Toluca), Willer Ditta (Cruz Azul), Federico Pereira (Toluca), Nathan Silva (Pumas), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres), Richard Ledezma (Guadalajara), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara) y Erik Lira (Cruz Azul).

Centrocampistas: Franco Romero (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Iker Fimbres (Monterrey), Nicolás Castro (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Fernando Gorriarán (Tigres), Gilberto Mora (Tijuana), José Paradela (Cruz Azul), Juan Brunetta (Tigres) y Kevin Castañeda (Tijuana).

Delanteros: Santiago Sandoval (Guadalajara), Armando González (Guadalajara) y Robert Morales (Pumas).

Entrenador: Antonio Mohamed.

¿Qué jugadores irán por la Liga MX?

La MLS completó este miércoles la lista de seleccionados para ese partido, para el que ya habían sido designados como titulares otras estrellas como Lionel Messi, el surcoreano Heung Min Son y el hondureño Andy Najar.

Además de De Paul o Muller, el entrenador del Charlotte FC, que dirigirá al combinado de la MLS en el encuentro, eligió a otros nombres destacados de la liga como los españoles Pep Biel y Carles Gil, el brasileño Evander y el croata Petar Musa.

También convocó al defensa caboverdiano Steven Moreira, quien viene de hacer historia con su selección en el Mundial.

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