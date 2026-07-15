Chicago Fire presentó a Robert Lewandowski como nuevo jugador de la MLS

El Chicago Fire presentó este martes de manera oficial al delantero polaco Robert Lewandowski como su flamante refuerzo estrella de la MLS, tras concretar su salida del FC Barcelona al finalizar su vínculo contractual con el club catalán.

El ariete polaco de 37 años inicia una nueva aventura en territorio norteamericano con un contrato por las próximas dos temporadas, sumándose a la constelación de figuras que ya dan vida a la liga estadounidense.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación en las instalaciones del club, el histórico goleador no ocultó la dificultad emocional que supuso cerrar su ciclo de cuatro temporadas vistiendo la camiseta azulgrana, reconociendo que no contemplaba continuar en el Viejo Continente si no era bajo las órdenes del Barça:

“No quería jugar en otro equipo de Europa que no fuera el Barça. No me lo podía imaginar. Fue una decisión difícil para mí y mi familia, pero estoy muy contento de unirme al equipo. Busco ganar títulos en este nuevo paso en mi carrera y en mi vida”, confesó Lewandowski.

El atacante llega con las baterías completamente recargadas tras un verano atípico en el que no disputó la Copa del Mundo 2026, luego de que Polonia se quedara fuera de la cita mundialista al caer eliminada frente a Suecia en el repechaje europeo.

Lewandowski reveló que antes de estampar su firma conversó con un viejo conocido y excompañero en el Bayern de Múnich, el alemán Bastian Schweinsteiger, quien también defendió los colores del Chicago Fire en el cierre de su carrera profesional: “Hablé con Bastian sobre la liga y la ciudad; me dijo que es increíble, que hace frío pero que está bien. Después de vivir en Barcelona, no es fácil. Pero soy de Polonia, me adaptaré”, comentó entre risas el delantero.

El momento más distendido de la jornada ocurrió cuando el polaco, con semblante bromista pero firme, interrumpió la ronda de preguntas al notar el constante uso de la terminología estadounidense para referirse al balompié: “No sé por qué decís ‘soccer’. Se llama fútbol. Fút-bol”, exclamó desatando las carcajadas de los reporteros presentes.

La incorporación de “Lewy” añade más brillo a una Major League Soccer que ya presume en sus filas a astros de la talla de Leo Messi y Luis Suárez (Inter Miami), Antoine Griezmann (Orlando City), Son Heung-min (Los Angeles FC) y Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

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