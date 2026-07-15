Neymar pierde $10,000 dólares en World Series of Poker a menos de una semana de irse del Mundial 2026 con Brasil

Apenas cinco días después de la eliminación de Brasil ante Noruega en el MetLife Stadium, Neymar Jr. protagonizó una rápida transición hacia las mesas de juego de póker. El astro brasileño fue avistado este 10 de julio en Las Vegas para participar en la World Series of Poker (WSOP), el torneo de póquer más prestigioso del planeta.

Neymar, quien el pasado 5 de julio anunció el final de su trayectoria con la Canarinha, desembolsó 10.000 dólares en concepto de inscripción (buy-in) para el torneo. Sin embargo, su aventura en el paño verde duró apenas una jornada:

El brasileño fue eliminado durante la fase de eliminación directa sin alcanzar los puestos de cobro, quedando técnicamente ‘out of the money’. A pesar de la rápida eliminación, jugadores profesionales destacaron su desempeño. El estadounidense Faraz Jaka elogió su estilo ofensivo y, particularmente, su capacidad para “ejecutar algunos buenos bluffs”, subrayando que el futbolista mantuvo un nivel competitivo notable.

La eliminación ante Noruega el pasado 5 de julio dejó al país sumido en un tenso debate sobre la continuidad de Carlo Ancelotti y el futuro de la selección. La rapidez con la que el “10” pasó de la tristeza en el campo a la adrenalina de los casinos ha polarizado a la opinión pública.

Algunas personas señalan la frialdad de su comportamiento, cuestionando cómo un jugador que acaba de anunciar su retiro de la selección en medio de una crisis deportiva nacional se vuelca tan pronto al ocio de alto riesgo.

Tras este breve paréntesis en Estados Unidos, Neymar deberá retomar sus obligaciones profesionales en Brasil: su reincorporación a los entrenamientos con el Santos está programada para este viernes 17 de julio.

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