Olive Garden revive su pase de pasta ilimitada por $100 tras seis años de ausencia

Olive Garden anunció el regreso de una de sus promociones más populares: el Never-Ending Pasta Pass, un pase que permite disfrutar de pasta ilimitada durante 13 semanas por un pago único de $100.

La oferta vuelve después de seis años de ausencia y estará disponible en cantidades muy limitadas, por lo que la cadena anticipa que volverá a agotarse rápidamente.

El restaurante informó que solo pondrá a la venta 10,000 pases en todo Estados Unidos, una cifra similar a la utilizada en ediciones anteriores.

Solo habrá 10,000 pases disponibles

La cadena dio a conocer el 13 de julio que el Never-Ending Pasta Pass estará nuevamente a la venta a partir del 16 de julio a las 2:00 p.m. (hora del Este), exclusivamente a través del sitio web oficial de la promoción.

Cada pase tendrá un costo de $100 e incluirá acceso durante 13 semanas a platos de pasta ilimitados, además de sopa o ensalada sin límite y los tradicionales breadsticks de Olive Garden.

La promoción había desaparecido desde 2019, pese a que, según la empresa, los clientes continuaban preguntando por ella año tras año.

Jaime Bunker, vicepresidenta senior de marketing de Olive Garden, explicó en un comunicado: “Incluso seis años después, los clientes siguen preguntándonos por el Never-Ending Pasta Pass, lo que demuestra el entusiasmo y la conexión que nuestros fans tienen con esta promoción”.

Añadió: “Traerla de vuelta nos pareció la mejor manera de reconocer la lealtad de tantos clientes que la han mantenido presente durante todos estos años, al mismo tiempo que celebramos lo que más les gusta de Olive Garden: la abundancia y el increíble valor, todo reunido en una sola experiencia”.

También regresa el Never-Ending Pasta Bowl

El regreso del pase coincide con una nueva edición del Never-Ending Pasta Bowl, otra de las promociones tradicionales de la cadena.

Esta oferta estará disponible para todos los clientes del 31 de agosto al 22 de noviembre.

Sin embargo, quienes consigan un Pasta Pass y los miembros del programa EClub podrán acceder una semana antes, a partir del 24 de agosto.

Olive Garden destacó que su menú permite crear hasta 120 combinaciones diferentes entre tipos de pasta, salsas e ingredientes adicionales, lo que ofrece múltiples opciones para personalizar cada comida.

Como parte de esta edición, la cadena incorporará dos novedades al menú: una salsa Alfredo picante y un nuevo topping de camarones fritos crujientes (crispy shrimp fritta).

Una promoción que suele agotarse en minutos

El Never-Ending Pasta Pass debutó por primera vez en 2014 y rápidamente se convirtió en una de las campañas más exitosas de Olive Garden.

Desde entonces, cada vez que la empresa ha puesto los pases a la venta, estos se han agotado en cuestión de minutos debido a la alta demanda.

La última ocasión en que estuvieron disponibles fue en 2019, antes de desaparecer durante seis años.

Ahora, con su regreso, la compañía espera repetir el éxito de ediciones anteriores, ofreciendo nuevamente a los aficionados de la cadena la posibilidad de disfrutar durante más de tres meses de pasta, sopa o ensalada y breadsticks sin límite por un solo pago.

Debido a que únicamente habrá 10,000 pases disponibles para todo el país, Olive Garden recomienda a los interesados ingresar al sitio web oficial de la promoción desde el momento en que inicie la venta para aumentar sus posibilidades de conseguir uno.

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