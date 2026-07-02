¿Quién inventó el buffet libre? El enigma culinario que nació en los casinos de Las Vegas

El bufé libre no nació solo como una genialidad de marketing de los casinos; fue la respuesta perfecta a un problema de sobreproducción. Estados Unidos tenía tanta comida que el modelo de negocio ya no se basaba en racionar los ingredientes, sino en vender la experiencia de la abundancia. El costo de los alimentos bajó tanto que los márgenes permitían el “coma todo lo que pueda”.

La historia se remonta a una fresca tarde de otoño tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Las Vegas presenció cómo “funcionarios y la ‘sociedad de los cafés’ se congregaban para la inauguración del primer bufé libre de Estados Unidos”, según registró un periódico local.

Fue una gran noche en un pequeño pueblo que soñaba con recibir visitantes hambrientos. El jamón glaseado y el costillar de primera calidad en El Rancho Vegas eran señales de que la gastronomía estadounidense estaba cambiando.

La carrera espacial y la carrera armamentística acapararon los titulares de la Guerra Fría. La carrera agrícola fue igualmente importante. La genética, los productos químicos y la maquinaria motorizada casi triplicaron la producción agrícola estadounidense entre 1948 y 2017.

¿Qué hacer con toda esa comida?

El comienzo

Una persona sirve colas de langosta en el bufé libre del resort-casino Palms el miércoles 28 de enero de 2026 en Las Vegas. Crédito: AP

Al menos tres leyendas de Las Vegas afirmaron haber inventado el bufé libre. La historia más conocida cuenta que el promotor Herb McDonald puso queso y embutidos en una barra una noche. “Los jugadores que pasaban por allí dijeron que tenían hambre, y así nació el bufé”, rezaba el obituario de McDonald de 2002.

Otros casinos abrieron bufés para comer entre partida y partida, según Michael Green, profesor de historia en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

Por un precio fijo, la gente llevaba un plato y probaba ensaladas, carnes, pastas y mariscos, un poco de todo antes de repetir. (Esto último es importante).

A medida que el bufé libre se convertía en un éxito, su origen se vio empañado. El historiador de Las Vegas, Jeffrey Carlson, desmiente las historias que atribuyen el bufé al hotel El Rancho.

“No pudo haber sido tan sencillo”, dice, citando otra versión que lo atribuye a la mafia que ayudó a fundar Las Vegas.

En “Neon Metropolis: How Las Vegas Started the Twenty-First Century”, Hal K. Rothman atribuye el mérito al mafioso Davie Berman, quien se mudó desde Iowa en 1944 cuando los gánsteres judíos se apoderaron de los hoteles y casinos locales.

Berman contrató a un chef para alimentar a los jugadores, quien dispuso salmón ahumado, pescado blanco, arenque y otras delicias judías para el brunch sobre una larga mesa. “Así nació una tradición de Las Vegas: el bufé”, escribió Rothman.

¿El fin?

Sin embargo, todo comenzó cuando los bufés libres se extendieron por toda la república, llegando a restaurantes como Golden Corral y Ponderosa. Luego, empezaron a perder terreno frente a establecimientos de comida informal como Olive Garden o Chili’s, según afirma el experto en la industria alimentaria Darren Tristano.

Luego, en 2020, la COVID-19 asestó un golpe que persiste hasta el día de hoy. De repente, las pilas de comida que estaban a la vista de todos ya no resultaban tan apetecibles.

Sin embargo, Al Mancini, periodista gastronómico con larga trayectoria en Las Vegas, afirma que los bufés siempre tendrán un lugar allí.

“Hay una reacción visceral al llenar esa bandeja”, dice. “A la gente todavía le encanta, y creo que siempre será así”.

Con información AP

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