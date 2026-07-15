Argentina le remontó en siete minutos a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026

Gracias a una reacción en los últimos 7 minutos, Argentina logró su pase a la final del Mundial contra España este domingo, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 92. En una de las semifinales más tensas y electrizantes de los últimos tiempos, la Selección Argentina firmó una heroica remontada para derrotar 2-1 a Inglaterra y sellar su pasaje a la gran final del Mundial 2026, donde defenderá su corona ante España.

El destino y la mística de la camiseta albiceleste volvieron a cruzarse con la épica en el Mercedes-Benz Stadium. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo que batallar contra la adversidad tras verse abajo en el marcador, pero la jerarquía del campeón de Qatar 2022 y la vigencia de Lionel Messi terminaron por inclinar la balanza en el tramo final del partido.

El compromiso arrancó con el freno de mano puesto. La carga histórica y la enorme tensión de este clásico mundialista se hicieron sentir sobre el césped de Atlanta, con un primer tiempo cerrado y de pocas concesiones, pero con un claro dominio inglés.

Sin embargo, al minuto 55 Anthony Gordon aprovechó una desatención defensiva para batir la portería argentina y poner el 1-0 que hacía soñar a los dirigidos por Thomas Tuchel. Tras el gol, Argentina volcó toda su artillería al ataque. Sin embargo, la fortuna pareció ensañarse con la Albiceleste: dos remates se estrellaron en los postes y el guardameta Jordan Pickford se vistió de héroe.

Cuando el partido agonizaba y los fantasmas de la eliminación rondaban el banquillo argentino, la pizarra de Scaloni y el liderazgo de su capitán reescribieron la historia. Lionel Messi, retrasando su posición para conducir el juego, participó activamente en la gestación de las dos jugadas que destrabaron el encuentro.

En el minuto 85, una proyección colectiva terminó en los pies de Enzo Fernández, quien con un remate preciso desató la locura argentina en las gradas firmando el 1-1. Con el partido destinado a la prórroga, una nueva combinación liderada por Messi derivó en el botín de Lautaro Martínez en el minuto 92, quien fusiló a Pickford para sellar el definitivo 2-1 y desatar la fiesta albiceleste en el tiempo de descuento.

Con este agónico triunfo, Argentina se mete por segunda vez consecutiva en la final de la Copa del Mundo y buscará el bicampeonato del siglo XXI. El esperado partido número 104 del torneo se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a partir de las 7:00 pm, donde Argentina y España se verán las caras para dirimir quién se sienta en el trono del fútbol mundial.

Por su parte, la golpeada Inglaterra deberá viajar a Miami Gardens para medirse el sábado 18 de julio ante Francia, buscando cerrar su digna participación mundialista con la medalla de bronce.

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