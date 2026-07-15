Intentan robar casa de Lamine Yamal en España tras clasificación a la final del Mundial 2026

Horas después de hacer historia y clasificar con España a la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la vivienda de Lamine Yamal ubicada en Esplugues de Llobregat, Barcelona, fue blanco de un intento de robo durante la madrugada, frustrado por su equipo de seguridad privada, según la agencia de noticias EFE.

De acuerdo con información adelantada por La Vanguardia, un vigilante observó en las cámaras a dos personas con pasamontañas trepadas en uno de los muros de la casa del jugador del FC Barcelona. Al ser descubiertos, huyeron de inmediato.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana. El personal de seguridad avisó a los Mossos d’Esquadra (Policía de Barcelona), que asumieron el caso como un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Investigación en marcha

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asimismo, la policía catalana informó que, en la misma urbanización de lujo donde reside Yamal, se registraron otros intentos de robo esa madrugada.

El intento de robo ocurrió pocas horas después de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, partido que disputó Yamal como titular y en el que ‘La Furia’ ganó 0-2 para meterse en la final de la Copa del Mundo que se jugará el domingo en Nueva York.

La situación recuerda una serie de ataques recientes contra residencias de atletas en Estados Unidos. En Los Ángeles, la casa del boxeador mexicoamericano Ryan García sufrió un intento de hurto.

En 2025, tres sospechosos intentaron entrar a la vivienda del lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto. En Cleveland, ladrones se llevaron 200.000 dólares de la casa de la estrella de NFL de Shedeur Sanders.

En diciembre, robaron un cinturón de campeonato de la leyenda de UFC Henry Cejudo. Ese mismo mes, la mansión del mariscal de campo Joe Burrow fue asaltada mientras jugaba con los Bengals en Texas.

También han sido víctimas Ty Jerome en Los Ángeles, Jaylen Brown en Boston y figuras de los Kansas City Chiefs como Travis Kelce y Patrick Mahomes, además de Bobby Portis y Mike Conley Jr. en la NBA.

Mientras tanto, en España continúan las averiguaciones para determinar si el intento de robo a la casa de Lamine Yamal forma parte de una serie de ataques coordinados en la zona o si se trató de un hecho aislado.



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