Sequía severa en Puerto Rico ha provocado unos 1,400 fuegos forestales

NUEVA YORK – La sequía en Puerto Rico, que un 10% se considera severa, había provocado hasta principios de semana unos 1,400 fuegos forestales, ha empezado a afectar cultivos y amenaza con agravar la crisis de agua, confirmó la gobernadora Jenniffer González.

“Poca agua, poca lluvia y esto también evapora nuestros embalses y nos plantea la situación que estamos viendo de más 1,400 fuegos forestales”, describió González en una conferencia de prensa este martes.

Previo al encuentro, mantuvo una reunión de seguimiento con varios miembros de su Gabinete en La Fortaleza para continuar monitoreando la situación.

“Esto nos permite a nosotros hacer una proyección de cómo evitar llegar a los casos extremos en los que tengamos que hacer ajustes o controles. No queremos que nuestros embalses o nuestros lagos estén en un nivel crítico en el que dejemos a nuestra gente sin agua”, argumentó.

“Hablamos de los 1,400 fuegos forestales que han ocurrido hasta el momento y que nos mantenemos vigilantes. La directora ejecutiva de Energía Eléctrica (AEE) junto al secretario de Agricultura nos han hablado también sobre la situación en la industria de riego y nuestros agricultores y los ajustes que se están haciendo ahí, que nos preocupa. Todos hemos visto cambiar la vegetación de Puerto Rico en los últimos días”, añadió la primera mandataria.

La primera ejecutiva informó que, a partir de la próxima semana, se podría activar un plan en seis municipios para limitar el consumo de agua, lo que se conoce como racionamiento.

“Las áreas más vulnerables son Jaguar de San Lorenzo, Comerío, Río Grande, Canóvanas y Loíza. Estos cinco pueblos y Cidra…son las áreas más vulnerables. Eso significa que entre la semana que viene y la última de julio estas áreas pudieran recibir alguna notificación por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de hacer un plan de observación o de interrupción que se le estaría notificando con tiempo, porque esto es a base de una proyección. En este momento, no hay un plan para esta zona. En el caso de Canóvanas, Río Grande y Loiza hay un plan que está diseñado. Está suspendido en este momento porque tienen abasto, pero estaríamos hablando de que San Lorenzo, específicamente para el barrio Jaguar, Comerío, Río Grande, Canóvanas, Loíza y Cidra, entre el lunes de la semana que viene y posiblemente la última semana de julio se estaría monitoreando para ver si se establece o no un posible plan para estas áreas que serían notificadas a través del director de Acueductos y Alcantarillados”, expuso González.

El director del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez, quien participó del encuentro, precisó que más del 50% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada.

Bajo la sequía severa, “ya estamos viendo pérdidas de cultivos”, reafirmó.

En un comunicado posterior, La Fortaleza añadió que Rodríguez informó de la preocupación por la persistente falta de lluvia en distintas regiones de la isla. Aunque la semana pasada se registraron algunos eventos de lluvia, el experto explicó que la precipitación no ha sido suficiente debido a la baja frecuencia en áreas claves para el abastecimiento, como el Yunque y la cuenca del Lago Carraízo, donde persisten condiciones de sequía severa.



Los pronósticos para lo que resta de semana no anticipan un aumento significativo en la caída de agua.



Como parte de la evaluación, la gobernadora analiza varias estrategias que han aplicado otras jurisdicciones con problemas de sequía para establecer mecanismos que extiendan el uso de los embalses aún con la sequía.



Entre otros funcionarios presentes en la reunión estaban la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera Santana; el secretario de la Gobernación, Francisco Domemech; el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González; el Zar de Energía, Josué Colón; el secretario del Departamento de Vivienda, Luis Augusto Martínez; el secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez; el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez, y la la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata.

Varios de ellos integran el Comité de Sequía, reactivado hace unas semanas por la gobernadora.

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