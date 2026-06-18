La crisis de acceso al agua en Puerto Rico no es nueva: “Dependiendo la región son los problemas”

NUEVA YORK – La crisis del agua de los pasados días en Puerto Rico por las interrupciones en el servicio en la zona metropolitana no es un problema nuevo y responde a una acumulación de varios factores que van desde escasez de mantenimiento de los sistemas, falta de inversión para dragado de embalses, así como de educación ciudadana sobre la conservación de este recurso.

Boletín semanal sobre Puerto Rico y la diáspora: suscríbete gratis aquí.

Alexander Rodríguez, director ejecutivo de la organización Por Los Nuestros, que ha liderado proyectos, principalmente, en zonas rurales de la isla para sistemas de energías renovables y acueductos comunitarios, afirmó que el problema del acceso al agua es uno generalizado, aunque las particularidades varían según la región.

“En Puerto Rico, dependiendo la región son los problemas. Por ejemplo, en la zona suroeste y el Valle de Lajas es donde menos llueve en todo Puerto Rico. Por lo tanto, tienes un problema: el Valle de Lajas nunca tiene agua suficiente”, expuso en entrevista con El Diario.

Esa es la razón por la que se opone al desarrollo del megaproyecto Esencia en las costas de Cabo Rojo, Puerto Rico.

“Si tú no tienes agua para el pueblo, como vas a construir un proyecto que te jale cuatro veces la cantidad de agua que la región completa necesita”, argumentó.

El dragado de embalses es clave para el almacenamiento de agua y la respuesta en periodos de escasez, pero la falta de inversión masiva a esos fines complica el escenario.

Por falta de dragado, en Puerto Rico se pierde más del 50% de la capacidad de almacenamiento de agua.

“Tienes el Lago Carraízo y el Río La Plata que le sirven a la mayoría de la población de Puerto Rico, pero en Carraízo siempre ha habido un problema de dragado. Nosotros tenemos un embalse bien grande en Carraízo, pero, cada vez que llueve o viene un huracán, aumenta la turbidez en el agua, aumentan los sedimentos que viene cargando el agua. Si tú lo que haces es que abres las compuertas y sacas un poco de ese sedimento, te ayuda un poco, pero, cuando tú cierras la compuerta, y estancas esa agua…Eventualmente, por gravedad, el sedimento se va a asentar. Eso es lo que pasa con los embalses, se sigue trayendo material agregado nuevo y se sigue compactando, pero cada vez se compacta más; mientras más tiempo pasa, más se compacta, y por eso, es que normalmente en los embalses hay que hacer dragado”, explicó el químico graduado de maestría en Texas Tech University.

En marzo pasado, la gobernadora Jenniffer González y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, anunciaron la culminación del proyecto de dragado del embalse Carraízo con $106. 8 millones de dólares en fondos federales, algunos obligados por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

Habían pasado 27 años desde el último dragado.

Hace una semana, la Autoridad anunció que realizarían trabajos de emergencia en esa represa para limpiar el cedazo en la tubería de succión de las bombas de captación donde se había acumulado material vegetativo y sedimentos, lo que impacta el flujo de agua hacia la Planta de Filtros Sergio Cuevas.

Averías en el Superacueducto

Averías en el Superacueducto, tubo por donde se transporta agua desde la zona norte de la isla, principalmente, desde el Río Grande de Arecibo y Utuado, hacia la metropolitana, provocó la interrupción en el servicio para más de 100,000 abonados.

Inicialmente, se reportó de una avería el jueves pasado. Al día de hoy, la AAA no ha informado que se haya restablecido el servicio en todas las áreas afectadas.

La noche del lunes, la Autoridad anunció que se había completado la reparación de tres averías y que el martes se reabriría el paso de agua para el restablecimiento del servicio.

En zonas como San Juan, que acoge a decenas de turistas todo el año de distintas partes, varios negocios portan letreros que anuncian el cierre por falta de agua. Los que se mantienen abiertos utilizan cisternas y cubos de agua para responder a la emergencia.

La ausencia de agua se suma a la constante batalla de los boricuas con el servicio eléctrico que se refleja en los recurrentes apagones.

Este jueves, en las redes sociales de la AAA se acumulaban varios avisos de interrupciones en el servicio de agua en la región sur y norte.

Uno de estos, compartido poco antes de las 12 del mediodía, alertaba que la estación de bombas Camarones en Villalba estaba fuera de operación debido a falta del servicio eléctrico, por trabajos programados de Luma Energy, compañía encargada de la red eléctrica en la isla.

“Abonados tienen interrupción del servicio de agua en los sectores Jovitos, Camarones, El Junco, y Robles”, lee el mensaje de la agencia.

Al analizar el caso del Superacueducto, Rodríguez insistió en el problema de falta de mantenimiento para evitar salideros, que son roturas o averías en la red de distribución de agua.

“La AAA pierde más de la mitad del agua en salideros que nunca están arreglados. En Puerto Rico, tenemos una bendición porque llueve bastante, pero no debería ser un problema para Puerto Rico si se le diera mantenimiento”, señaló el estudiante de doctorado en química ambiental de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Es el primer problema ahora con lo del Superacueducto. Si tú tienes un proyecto de ingeniería espectacular, pero no le das mantenimiento, se va a romper, y de eso depende una tercera parte de la población de Puerto Rico. En Puerto Rico, tenemos un problema craso con el mantenimiento; construimos las cosas; buscan el dinero debajo de las piedras para construirlas, pero para mantenerlas no. Entonces, si no mantienes las cosas, las estás haciendo por hacer inversiones”, añadió el especialista.

Rodríguez no pudo establecer el tiempo específico que tomaría para que el agua vuelva en su totalidad.

“Estamos hablando de una tubería de seis pies de diámetro. La gente que está cerca, empieza a coger agua rápido, pero en lo que tú llenas ese tubo completo…Esta agua viene de Utuado; no es que estamos cerca”, precisó.

“Lo que quiso decir el director de la Autoridad es que en 24 horas debía restablecerse el 50% del servicio. ¿Qué pasa?, que ese 50% va a hacer la gente que está más cerca de donde tienen la llave para llenar ese tubo, pero, obviamente, tienes muchos ramales en ese tubo que, hasta que no aumentes la presión, si tienes un ramal que está más alto, una salida que sale de ese tubo a uno más pequeño, pero esa salida está a 15 pies más alto, el tubo tiene que tener cierta cantidad de presión para poder llevar el agua a esos 15 pies de altura…Esos ramales que quedan más bajito, van a recibir el agua más rápido”, continuó.

Efectos económicos negativos

El líder comunitario es uno de los que anticipa un efecto económico negativo en cadena si la situación no se resuelve pronto de manera permanente.

“Tienen un impacto negativo a largo plazo…Los negocios no pueden operar. Para los dueños de pequeños y medianos empresas cada vez es más difícil. Le sube el costo de la luz; le sube el costo del agua. Muchos pequeños negocios operan con márgenes bien finitos”, estimó.

Uno de los efectos subsecuentes sería en el área del turismo.

“Al tú cerrar las pymes (pequeñas y medianas empresas) en Puerto Rico, estás cerrando las puertas del hotel pequeño al grande, que muchas veces tienen que interrumpir servicios…Puedes usar cisternas por unos días, pero es que hay lugares que llevan una semana sin agua”, resaltó.



La crisis de agua llevó a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, convocara a una Comisión Total Especial para que el presidente de la AAA explicara las causas y las soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, la reunión de ayer culminó sin respuestas precisas sobre el tiempo que tomaría ejecutar los proyectos para resolver la crisis.

González Delgado, sin embargo, reconoció la falta de mantenimiento de los sistemas.

“La realidad es que hace ocho años que el programa no se implementó, quizás con la prioridad que así requería. Y entonces, lo que estamos observando es que mucha de esa falta de mantenimiento está pasando factura ahora”, declaró según citó El Vocero.

Rivera Schatz le pidió al presidente de la corporación nombrar a los responsables de que la infraestructura se encuentre en estado deficiente.

“Yo quiero que usted me diga quiénes son los responsables, quién fue el que no hizo lo que tenía que hacer. Quién fue el que no actuó como le correspondería actuar”, planteó el presidente senatorial.

Rivera Schatz argumentó que, de no brindar nombres, González Delgado y su equipo enfrentarían las consecuencias

“Yo sé que es usted y todos los que están debajo de usted, le responden a usted. Si no los sacan a ellos o no los hacen rendir cuentas, hay que sacarlo a usted”, expresó.

El funcionario mencionó al exencargado de la AAA en la región metropolitana Roberto Martínez, quien ocupó la posición hasta el año pasado. Actualmente, Martínez trabaja con el municipio de San Juan en el Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua.

El encuentro de este miércoles coincidió con otra avería en una línea ubicada en Bayamón que dejó a, aproximadamente, 36,566 abonados sin servicio.

Lupa de congresistas a la crisis de agua en Puerto Rico

El debate por las fallas en el servicio también provocó cuestionamientos por parte de líderes del Congreso como el presidente del Caucus Hispano (CHC), Adriano Espaillat, y la representante de origen boricua Nydia Velázquez.

“Nos solidarizamos con el pueblo de Puerto Rico mientras comunidades de toda la isla enfrentan cortes de electricidad y escasez de agua. Las familias y empresas puertorriqueñas no deben cargar con las consecuencias de años de retraso en la recuperación y de una inversión crónicamente insuficiente en infraestructura crítica. Debemos exigir responsabilidades a aquellos funcionarios de los gobiernos federal y local que han frenado, retrasado o socavado los recursos necesarios para reconstruir y fortalecer la isla”, afirmaron mediante un comunicado conjunto.

“Puerto Rico y el resto de las islas del Caribe enfrentan desafíos crecientes derivados del cambio climático, incluido el mayor riesgo de sequía asociado al fenómeno de El Niño y la amenaza de huracanes catastróficos, factores que ejercen presión sobre sistemas de agua y energía ya de por sí sobrecargados. Estas realidades subrayan la urgente necesidad de contar con una infraestructura resiliente y una inversión sostenida que garantice que las comunidades puedan resistir futuras crisis”, argumentaron en el parte de prensa divulgado este jueves.

Los demócratas de NY, miembros de los Comités de Asignaciones y de Pequeñas Empresas de la Cámara, anticiparon que utilizarán todas las herramientas a su alcance para impulsar la asignación de recursos y supervisar las causas que desencadenaron la crisis.

Educación a la ciudadanía sobre consumo inteligente del agua

Para Rodríguez, parte de la solución al problema tiene que estar ligada a una campaña educativa en la que colabore la ciudadanía.

“En mi núcleo familiar somos cuatro y en casa se gastan, en promedio, unos 62 galones diarios. Tú vas a otras casas y gastan un promedio de 200 galones diarios. Todo el mundo me dice qué cómo yo gasto tan poquito; que si yo limpio, y sí, yo limpio, pero tengo una máquina de presión que en vez de botarme 3.4 galones por minuto, me bota 1.2, y con la presión me ayuda a limpiar más rápido…Como yo estudié agua, a mis niños yo les digo que se tienen que bañar pero no llenar la tina todos los días. Si quieres una piscina, haz una en cemento o compra una normal y recicla, filtra el agua. Gastar agua por gastarla es muy costoso”, puso como ejemplo.

Rodríguez añadió que el costo del agua en la isla no es tan elevado en comparación con el nivel de pérdidas que tiene la Autoridad y el andamiaje político que, según dijo, “cuesta mucho dinero”.

“Mucha de la gente que estaba, y no te vayas muy lejos, en la Administración de (Pedro) Pierluisi había mucha gente competente en las posiciones. Llegaron, con el cambio de gobierno, cambiaron a todo el mundo, y pienso que una de las cosas que estamos sufriendo son esos cambios”, consideró.

Alexander Rodríguez, director de Por Los Nuestros, es un químico experto en el tema del agua. Foto: cortesía de Por Los Nuestros

El trabajo de Por Los Nuestros por el acceso al agua

Justo después del huracán María en el 2017, Rodríguez trabajó en coordinación con otros líderes de Por Los Nuestros en comunidades conocidas como NON PRASA, que son las que no están conectadas a la red de la AAA y manejan sus propios sistemas.

Un informe de junio del 2025 de la Secretaría Auxiliar para la Vigilancia y Protección de la Salud Pública División de Salud Ambiental del Departamento de Salud en la isla arrojó que habían 302 sistemas NON PRASA para una población de 137,406. De esos, 241 eran sistemas con tratamiento y 61 sin tratamiento.

Según el entrevistado, las estadísticas del Gobierno no reflejan con certeza la realidad de los sistemas de agua independientes al de la AAA.

“Si le preguntas al Departamento de Salud, son menos (de los que en realidad hay). Mi respuesta siempre ha sido que ellos tienen una dinámica y unas tablas donde empiezan a contar los sistemas como NON PRASA y tienen que tener, por lo menos, 15 casas o 20 familias. Si no cumplen con eso, el Departamento de Salud no los regula y, por lo tanto, no los cuenta en comunidades NON PRASA. Pero si uno cuenta todas las personas que viven en su propia finca y ellos mismos instalan su pozo sin permiso, hay un montón más de personas y acueductos comunitarios”, contrastó.

Los primeros proyectos de la organización se hicieron con ayuda de Direct Relief.

El grupo desarrolló lavanderías solares que funcionaban con energía solar. A través de la iniciativa también se activaron bombas de pozos subterráneos para que las personas no tuvieran que acudir a los ríos a lavar ropa y a otras necesidades.

Para esa fecha, la leptospirosis, una infección que se propaga a través del agua, estaba afectando a varias comunidades como secuela del huracán.

“Para mí el agua es vital para cualquier cosa. En Canóvanas, donde mi mamá es farmacéutica, se murió un muchacho de 26 años que conocía por ir al río a lavar ropa. Ahí me dio un momento de lucidez y me levanté a las 5 a.m., llamé a Jay Fonseca (analista político) y le dije que íbamos a hacer lavadoras solares. No sabía cómo, pero íbamos a lograr que la gente no lavara más en los ríos, porque había muchos animales muertos y esos animales cargaban un sinnúmero de infecciones, de parásitos y de otros virus que los seres humanos no estamos acostumbrados a vivir. Eso fue un problema mayor que pasó en María”, narró.

Inicialmente, la fuente de energía fue un generador para una lavandería en un cuartel de la policía en Guaynabo, debido a que el sistema eléctrico estaba caído. Eventualmente, habilitaron las lavanderías con sistemas de energía solar.

Con las primeras lavanderías, las organizaciones impactaron 17 pueblos con ocho unidades que se rotaban.

“Dejamos tres lavanderías fijas, una en el Barrio Viví Arriba en Utuado, otra en el barrio Cacao en Orocovis y en Jacanás en Yabucoa”, precisó.

Posteriormente, impulsaron los llamados acueductos comunitarios también alimentados de energía solar.

Por Los Nuestros energizó 25 de estos sistemas, lo que permitió que las comunidades tuvieran acceso a agua potable cuando no había servicio de electricidad.

“Yo tenía experiencia en bomba sumergible y la mayoría de las comunidades no tenían bombas eficientes. Empezamos a mejorar la eficiencia de esos sistemas para entonces poder energizar”, explicó.

Por Los Nuestros se asoció con la organización Waves for Water para crear sistemas fijos de agua por gravedad capaces de filtrar hasta 600 galones de agua al día.

“Nosotros le hemos llevado agua a entre 8,000 a 9,000 familias que de otra forma no tendrían acceso, porque constantemente se le va la luz porque el sistema es aéreo y no soterrado. Cada vez que viene un huracán, tumba un poste o cualquier cosa…los mismos apagones de LUMA. Antes, al estar sin luz, automáticamente estaban sin agua”, resumió Rodríguez sobre el trabajo de la entidad que actualmente se encuentra en pausa debido a los recortes de la Administración Trump.

Sigue leyendo: