Trump dice que Irán liberó a una ciudadana estadounidense arrestada en 2024

El presidente Donald Trump informó este miércoles que una ciudadana estadounidense que permanecía detenida en Irán desde diciembre de 2024 abandonó ese país, en lo que calificó como un gesto de buena voluntad por parte de Teherán.

El mandatario dio a conocer la noticia a través de su red Truth Social, donde aseguró que la mujer había sido arrestada “injustamente” y celebró que ya no permanezca bajo custodia iraní.

Trump agradeció a las autoridades iraníes por permitir su salida y describió la decisión como un “gesto de buena voluntad”, aunque evitó ofrecer detalles sobre la identidad de la ciudadana o las circunstancias que rodearon su liberación.

Tampoco explicó si hubo negociaciones entre ambos gobiernos o algún acuerdo que facilitara el regreso de la estadounidense.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado independiente con información adicional sobre el caso ni ha confirmado oficialmente las gestiones diplomáticas que condujeron a la salida de la mujer.

La liberación ocurre en un contexto de fuerte confrontación entre Washington y Teherán. Horas antes del anuncio de Trump, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó una segunda oleada de ataques contra objetivos militares en el centro de Irán, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países.

La detención de ciudadanos estadounidenses en territorio iraní ha sido durante años uno de los principales focos de tensión entre los dos gobiernos. Washington ha denunciado repetidamente que varios de esos arrestos carecen de fundamento y ha exigido la liberación de sus ciudadanos retenidos en la República Islámica.

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